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PREDSJEDNIK SDA

Bakir Izetbegović s delegacijom Radne grupe Vijeća EU za Zapadni Balkan: "Vlast nije u stanju ispuniti ni minimalne uvjete"

Posebna pažnja posvećena je ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji

Bakir Izetbegović s delegacijom Radne grupe Vijeća EU za Zapadni Balkan - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

23.4.2026

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas s delegacijom Radne grupe Vijeća Evropske unije za Zapadni Balkan (COWEB), s kojom je razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, zastoju na evropskom putu naše zemlje i ključnim reformskim procesima.

Posebna pažnja posvećena je ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, funkcionisanju državnih institucija, kao i izazovima koji opterećuju ukupne političke odnose u Bosni i Hercegovini.

Izetbegović je izrazio nezadovoljstvo zbog evidentnog zastoja u procesu evropskih integracija, naglasivši da aktuelna vlast nije u stanju ispuniti ni minimalne uvjete neophodne za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, niti osigurati povlačenje sredstava predviđenih Planom rasta za Zapadni Balkan.

Posebna pažnja posvećena je i narednim Općim izborima, posebno u kontekstu uvođenja savremenih izbornih tehnologija i osiguravanja transparentnog izbornog procesa. Izetbegović je podsjetio da je SDA, zbog potpunog izostanka interesa stranaka vladajuće koalicije da unaprijede izborni proces, u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH kojim se omogućava primjena novih izbornih tehnologija.

Uprkos tome, taj proces i dalje blokiraju upravo stranke vladajuće koalicije.

Na sastanku je razgovarano i o blokadama u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i o projektu Južne plinske interkonekcije, koji ima poseban strateški značaj za energetsku sigurnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik SDA Edin Ramić te generalni sekretar SDA Halid Genjac.

# SDA
# COWEB
# EU
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# BAKIR IZETBEGOVIĆ
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