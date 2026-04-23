Nakon gašenja proizvodnje čelika: Klub SDA traži hitnu sjednicu Predstavničkog doma PSBiH o zaštiti domaće proizvodnje

Zastupnici Kluba Stranke demokratske akcije (SDA) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podnijeli su danas zahtjev za sazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma PSBiH na kojoj bi se razmatrala tačka dnevnog reda "Poduzimanje mjera i aktivnosti iz nadležnosti institucija BiH u cilju zaštite domaće proizvodnje - uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i čeličnih proizvoda".

U obrazloženju zahtjeva, zastupnici Kluba SDA naglašavaju da je razmatranje navedene tačke dnevnog reda i donošenje zaključaka, koji će usmjeriti aktivnosti Vijeća ministara BiH i drugih nadležnih institucija na zaštiti domaće proizvodnje čelika i čeličnih proizvoda, te direktno očuvanje više od 1.200 radnih mjesta u “Novoj Željezari Zenica” i više od 9.000 radnih mjesta kroz povezana preduzeća i sektore, opravdan razlog za sazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma.

Napomenuli su, također, da je proizvodnja čelika strateški interes svake države, a da bi zaštita domaće proizvodnje trebala biti najveći prioritet u radu nadležnih institucija.

Uz zahtjev za sazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma, zastupnici Kluba SDA dostavili su i materijale sa osnovnim informacijama o predloženoj tački dnevnog reda.

Naglasili su da će, u toku rasprave na sjednici Doma, predložiti i odgovarajuće zaključke u vezi s tačkom dnevnog reda hitne sjednice, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.