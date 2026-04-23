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KANDIDATKINJA HDZ-A BIH

Darijana Filipović: Kovačevićeve poruke su nedopustive, navijat ću u dresu BiH i sa zastavom hrvatskog naroda

Izjavila je da će građani na izborima birati između nje i Slavena Kovačevića, odnosno između dva različita politička koncepta

Darijana Filipović. FTV

M. Až.

23.4.2026

Kandidatkinja HDZ-a za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović izjavila je da će građani na izborima birati između nje i Slavena Kovačevića, odnosno između dva različita politička koncepta.

- Jedan je koncept preglasavanja i neravnopravnosti koji vodi u nestabilnost, nefunkcionalnost i blokade, a drugi je model ravnopravnosti, međusobnog poštovanja i dogovaranja - kazala je Filipović.

Gostujući na FTV-u, istakla je da Kovačević u kampanji šalje poruke bošnjačkom biračkom tijelu "na način koji je za nas nedopustiv jer pokušava stvoriti negativnu atmosferu i tenzije koje štete hrvatsko-bošnjačkim odnosima".

Složeni odnosi

Odnose između Bošnjaka i Hrvata ocijenila je složenim i višeslojnim.

- Odnosi Hrvata i Bošnjaka su vrlo složeni, kroz historiju su prolazili kroz periode saradnje i periode tenzija, a upravo ti periodi saradnje su donosili konkretne pozitivne rezultate - navela je.

Naglasila je da razlike ne moraju biti prepreka zajedničkoj budućnosti.

- Mi nećemo nikada imati isto kolektivno sjećanje i iste poglede na prošlost, ali zajednička budućnost ne zahtijeva zajedničku prošlost, nego zahtijeva zajednički interes i opredijeljenost da gradimo Bosnu i Hercegovinu - dodala je.

Saradnja sa SNSD-om

Govoreći o saradnji sa SNSD-om, dala je diplomatski odgovor, navodeći da postoje razlike, ali i konkretni primjeri zajedničkog djelovanja.

- Ne slažemo se sa SNSD-om oko svih pitanja, ali smo i u ovom mandatu zajedno usvajali evropske zakone i to je konkretan primjer saradnje. Trenutno smo partneri u vlasti jer alternativa ne postoji i pokušavamo kroz razgovore doći do rješenja - rekla je.

Osvrnula se i na predstojeće Svjetsko prvenstvo u nogometu, istakavši da će pratiti utakmice i navijati u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, uz zastavu hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# DARIJANA FILIPOVIĆ
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