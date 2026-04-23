Darijana Filipović: "Čovićev 'daljinski upravljač' vas dovodi u Brisel, Zagreb, Vašington - drugi ne bi izvan par kvartova i birtija"

Kazala je da su ti komentari vrlo očekivani, te da je uopće nisu iznenadili.

- Čak naprotiv, bila sam spremna na njih. Sasvim je normalno kada blisko surađujete u ulozi dopredsjednice HDZ-a BiH s predsjednikom Čovićem, da vas se na taj način pokušava etiketirati, tome još više što ste u politici žena i što ste mlađa žena. Međutim, kada pratite predsjednika Čovića, ili kako su tu govorili, daljinski upravljač itd., to vas dovodi na mnoge sastanke, to vas dovodi na mnoga iskustva, to vas dovodi u Brisel, Zagreb, Beograd, Vašington, to vas dovodi u jednu poziciju u kojoj vi gradite baš taj integritet koji vam se danas pokušava osporiti. Naravno da sam hodala za nekim drugim ljudima, ne bi me dovelo puno do izvan nekakvih par kvartova i birtija. Tako da ja sam danas ponosna na taj svoj put koji me je doveo, a na tom svom putu te sve pozicije i uloge koje sam imala nije niko umjesto mene odradio. Ja sam ih morala sama proći i mislim da to danas jasnije svjedoči o integritetu nego bilo koja ova etiketa koja mi se pokušava nametnuti - kazala je Filipović.