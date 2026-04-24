U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Trojka ugasila Željezaru

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Trojka ugasila Željezaru.

Privredni giganti, kompanije koje su godinama na listama najvećih bh. izvoznika, Koksara iz Lukavca i Željezara iz Zenice dovedene su do kolapsa, a posljedice gašenja njihovih pogona uzdrmaće kompletnu ekonomiju države.

Uz nestanak gotovo 2.500 radnih mjesta, gubimo i desetine miliona KM poreznih prihoda, a trpe i stotine kooperantskih kompanija s ukupno više od 10.000 radnih mjesta.

Policiju zgrozili prizori u Srebreniku. Zaim nožem ubio Indiru, a onda se objesio na drvo oraha ispred kuće.

Adrian Leon Barišić propušta Mundijal. Fudbaler portugalske Brage obnovio je povredu aduktora zbog koje će morati na operaciju koja će ga s terena udaljiti skoro tri mjeseca, što je potvrdio u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Potpredsjednik SBB-a traži da Trojka reaguje: Kao Novu Željezaru dobit ćemo i "Novi Elektroprivredu BiH".

Bahatost, nemar ili dio urušavanja države? BiH sve bliže sivoj listi MONEYVAL-a.

Zvanična sezona kupanja na Panonskim jezerima počinje 1. juna, međutim, neki kupači su već probili led i zaplivali u poznatim tuzlanskim vodama.

Užas u Velikoj Kladuši: Maloljetnik uhapšen zbog silovanja, druga osoba za ubistvo.

Katastarska kriza. Stranački sukob oko resursa i(li) političke dominacije. U Mostaru eskalira sukob HDZ-a i SDA.

Potpisan ugovor o sufinansiranju rada: Roditeljska kuća u Tuzli će dobiti 50.000 KM od Vlade TK.

Stručnjaci upozoravaju na sistemske propuste: Djeca ne postaju nasilna preko noći.

Ko nema moć, organizuje konferencije: Treći entitet kao politička iluzija.

Upozorenje iz Starog Grada u glavnom gradu: Zgrada u centru Sarajeva prijeti urušavanjem, institucije godinama bez reakcije.

Na stranama globusa otkrivamo kako funkcioniše propaganda Vladimira Putina.

Aganović, Hajdarević i Dizdarević ostaju iza rešetaka: Muškarci osuđeni na ukupno 38 godina zatvora zbog silovanja djevojke.

Slovenija neće emitovati Euroviziju. "Glasovi Palestine" na programu slovenačkog javnog servisa.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Mirza Selimović za “Dnevni avaz” je govorio o karijeri na kojoj bi mu mnogi pozavidjeli.

Za naš list otvorila je dušu i Džejla Ramović.

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