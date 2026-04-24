Dejan Nestorović Salvatore: Kur’an s posvetom od rahmetli muftije Zukorlića mi je najbolji poklon

Ime i prezime: Dejan Nestorović Salvatore.

Datum i mjesto rođenja: 26. oktobar 1990.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zastanem na trenutak i zahvalim životu na još jednom danu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bio profesor biologije – fascinira me život u svim njegovim oblicima.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Profesionalni ples – prvi način da izrazim sebe bez riječi.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Sopstveni mir.

Najdraža pjesma: „Dugo te dugo očekujem“, Nada Obrić.

Šta gledate na televiziji: Političke emisije u kojima osjetim direktnost i istinu bez filtera.

Šta Vas nervira: Licemjerje – kada riječi i djela ne idu zajedno.

Najdraži grad: Novi Sad, Sarajevo i Kazablanka – svaki nosi dio moje duše.

Najbolji poklon koji ste dobili: Kur’an s posvetom od rahmetli Muftije Muamera Zukorlića – poklon koji ima težinu i svjetlo.

Čega se plašite: Da neću stići završiti sve misije koje sam sebi zadao u ime humanosti.

S kim najradije pijete kafu: S prijateljima s kojima mogu i da šutim.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Tunižansko plava.

Ko Vam je uzor: Italijanski voditelji – zbog harizme i stila.

Najdraži pisac: Meša Selimović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Vratio bih ljudima osjećaj odgovornosti jednih prema drugima – jer promjena počinje iznutra.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin – glas emocije i vremena.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Liderstvo u sportu“.

Tim za koji navijate: Vojvodina – lojalnost se ne bira, ona se osjeća.

Omiljena narodna izreka: „Sutra počinje danas“.

Koje pitanje najviše mrzite: Gdje ideš?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ahmed Nurudin.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Dakar.