Dejan Nestorović Salvatore: Kur’an s posvetom od rahmetli muftije Zukorlića mi je najbolji poklon

Ime i prezime: Dejan Nestorović Salvatore.
Datum i mjesto rođenja: 26. oktobar 1990.
Šta prvo uradite kad se probudite: Zastanem na trenutak i zahvalim životu na još jednom danu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bio profesor biologije – fascinira me život u svim njegovim oblicima.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Profesionalni ples – prvi način da izrazim sebe bez riječi.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Sopstveni mir.
Najdraža pjesma: „Dugo te dugo očekujem“, Nada Obrić.
Šta gledate na televiziji: Političke emisije u kojima osjetim direktnost i istinu bez filtera.
Šta Vas nervira: Licemjerje – kada riječi i djela ne idu zajedno.
Najdraži grad: Novi Sad, Sarajevo i Kazablanka – svaki nosi dio moje duše.
Najbolji poklon koji ste dobili: Kur’an s posvetom od rahmetli Muftije Muamera Zukorlića – poklon koji ima težinu i svjetlo.
Čega se plašite: Da neću stići završiti sve misije koje sam sebi zadao u ime humanosti.
S kim najradije pijete kafu: S prijateljima s kojima mogu i da šutim.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Tunižansko plava.
Ko Vam je uzor: Italijanski voditelji – zbog harizme i stila.
Najdraži pisac: Meša Selimović.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Vratio bih ljudima osjećaj odgovornosti jednih prema drugima – jer promjena počinje iznutra.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin – glas emocije i vremena.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Liderstvo u sportu“.
Tim za koji navijate: Vojvodina – lojalnost se ne bira, ona se osjeća.
Omiljena narodna izreka: „Sutra počinje danas“.
Koje pitanje najviše mrzite: Gdje ideš?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ahmed Nurudin.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Dakar.