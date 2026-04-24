Zakazana nova sjednica Doma naroda: Nikola Špirić već najavio da SNSD nastavlja blokadu

Član Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić (SNSD) je na RTRS-u najavio da će ova stranka nastaviti s blokadom Doma naroda BiH.

SNSD je, zajedno s HDZ-om, početkom ove sedmice srušio kvorum i blokirao dvije sjednice u jednom danu, a novo zasjedanje zakazano je za 27. april, iako izvjesno neće biti održano.

Špirić je na RTRS-u nastavio sa svojom standardnom retorikom, rekavši kako SNSD "neće dati legitimitet odlukama koje nisu u skladu sa zakonom", iako nije potpuno jasno koji od zakona na dnevnom redu nisu u skladu sa zakonima u BiH.

Dalje je kritikovao trenutnog predsjedavajućeg Doma naroda Kemala Ademovića.

- Kolega Ademović već više od pet puta pokušava samoinicijativno da zakaže sjednicu Doma naroda, i tako pokazuje da je on predsjednik, a mi nemamo tu funkciju. On je na taj način sam dao odgovor zašto krši Poslovnik. Od federalne Trojke dobio je zadatak da se ignoriše srpska većina. Bošnjaci su ostali u ubjeđenju da se treba izgraditi unitarna BiH, pa tako i u Domu naroda, gdje se ignorišu srpska i hrvatska većina - rekao je Špirić.

Tvrdi da je trenutna situacija priprema za izbore i da neće dopustiti zamjenu kadrova iz Republike Srpske u Vijeću ministara BiH.

- Svaku večer vidite na federalnim medijima srpske predstavnike iz opozicije, ali oni zaboravljaju da su još uvijek opozicija, i da će to ostati i poslije izbora u oktobru - dodao je.