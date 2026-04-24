Crnadak razgovarao s Rajlijem o političkom životu BiH: "Aktuelna vlast, u RS-u i na nivou BiH, potpuno je nesposobna"

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak (PDP) i britanski ambasador Džulijan Rajli (Julian Reilly) održali su sastanak uz doručak te su razmijenili mišljenja o temama u političkom životu Bosne i Hercegovine (BiH), ali i entiteta Republika Srpska (RS).

- Prenio sam stav da je aktuelna vlast, u RS-u i na nivou BiH, potpuno nesposobna i nije u stanju donijeti bilo kakve pozitivne pomake za narod. Najvažnije od svega je da građani imaju pravo da slobodno i bez pritisaka glasaju i da nove tehnologije zaustave mogućnost izbornih manipulacija, koje su bile na vrhuncu na prethodnim prijevremenim predsjedničkim izborima - kazao je Crnadak.

Naveo je i da entitet RS ostaje njegov apsolutni prioritet u nastavku političkog djelovanja sa ozbiljnim programom i spremnim mjerama iz oblasti ekonomije i borbe protiv korupcije.

- Saradnja sa Velikom Britanijom, kao i drugim važnim svjetskim centrima nastavit će se uz poštovanje ustavno-pravne pozicije Republike Srpske, koja u svim reformama i integracijama mora biti vidljiva i uvažena - zaključio je Crnadak.