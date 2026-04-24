Od odluke do primjene: Naredni koraci za dostupnost terapije na bazi kanabisa u BiH

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine organiziralo je okrugli stol pod nazivom "Kanabis u medicinske svrhe - put prema dostupnoj terapiji u Bosni i Hercegovini", s ciljem otvaranja institucionalnog dijaloga o uspostavljanju sigurnog, zakonski uređenog i medicinski utemeljenog sistema primjene lijekova na bazi kanabisa.

Skup je okupio predstavnike nadležnih institucija, zdravstvenih vlasti, regulatornih tijela, stručnih komora, liječničke i farmaceutske zajednice, kao i udruge pacijenata.

Jedan od ključnih ciljeva okruglog stola bio je precizno definiranje narednih obveznih koraka svih institucija uključenih u ovaj proces, da bi se kroz koordinirano djelovanje ubrzalo donošenje potrebnih podzakonskih akata, stručnih smjernica i operativnih procedura.

Krajnji cilj svih aktivnosti je uspostava funkcionalnog sistema u kojem će pacijenti u BiH, na temelju liječničkog recepta i u skladu s medicinskim indikacijama, moći u apotekama dobiti sigurne, registrirane i kontrolirane pripravke na bazi kanabisa.

Okrugli stol otvorila je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak, podsjetivši da je Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, još prije četiri mjeseca uklonilo temeljnu zakonsku prepreku za medicinsku uporabu kanabisa nakon više od deset godina zastoja.

- Time je načinjen važan korak ka usklađivanju domaćeg sistema sa savremenim medicinskim praksama, naučnim spoznajama i stvarnim potrebama pacijenata kojima standardne terapije često ne daju zadovoljavajuće rezultate - istaknula je ministrica.

Naglasila je da je izmjena regulatornog statusa tek početna faza procesa te da predstoji uspostava cjelovitog operativnog okvira koji mora obuhvatiti jasne procedure registracije lijekova, propisivanja terapije, farmakovigilancije, distribucije, kontrole kvalitete i stručnog nadzora.

Između ostalog, istaknuto je i da je ministarstvo otklonilo temeljnu zakonsku prepreku, dok daljnje regulatorne i provedbene aktivnosti podrazumijevaju koordinirano djelovanje entitetskih institucija i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

- Očekujemo od svih da u narednom razdoblju djeluju efikasno i odgovorno, dakle, bez daljnjeg odlaganja, kako bi terapija postala dostupna onima kojima je potrebna. Svako daljnje odlaganje u ovom procesu ne može se opravdati ni pravno, ni stručno, a najmanje ljudski - istaknula je Bošnjak.

Tokom stručnih izlaganja naglašeno je da se lijekovi na bazi kanabisa danas koriste u nizu država Evropske unije i šire.

Predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, entitetskih ministarstava zdravstva, stručnih udruga farmaceuta i doktora medicine razmijenili su informacije o narednim koracima.

Ti koraci uključuju definiranje regulatornih procedura za registraciju lijekova, utvrđivanje indikacija i stručnih smjernica za propisivanje, edukaciju liječnika i farmaceuta, uspostavu sistema nadzora i prijave neželjenih reakcija, kao i usklađivanje propisa između različitih razina vlasti u BiH.

Zaključeno je da je potrebno ubrzati podzakonske aktivnosti, izradu stručnih smjernica za propisivanje, jačanje koordinacije nadležnih institucija te nastavak stručnog dijaloga s ciljem pravovremenog donošenja potrebnih rješenja i uspostave sistema koji će pacijentima omogućiti siguran i zakonit pristup terapiji na bazi kanabisa, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.