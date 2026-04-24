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ZBOG UTAKMICE

Sutra povremene izmjene u trolejbuskom saobraćaju, moguće i potpune obustave

Režim će biti izmijenjen u periodu od 18:30 do 23:00 sata

Trolejbuski saobraćaj. Fena

B. A.

24.4.2026

Zbog odigravanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica, u subotu, 25. aprila, doći će do izmjena u funkcionisanju trolejbuskog saobraćaja. Iz KJKP "Gras" saopćeno je da će režim biti izmijenjen u periodu od 18:30 do 23:00 sata, prenosi Fena.

Saobraćaj u ulici Bulevar Ivice Osima odvijat će se uz kontrolu i regulaciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na linijama:

101 Otoka – Trg Austrije

102 Otoka – Jezero

103 Dobrinja – Trg Austrije

107 Dobrinja – Jezero

Iz "Grasa" upozoravaju da, u skladu sa sigurnosnom procjenom policije na terenu, može doći i do povremenih potpunih prekida saobraćaja.

Putnicima se savjetuje da planiraju kretanje u skladu s ovim izmjenama kako bi izbjegli eventualna zadržavanja.

# GRBAVICA
# TROLEJBUSKI SAOBRAĆAJ
# GRAS
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