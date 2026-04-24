Sutra povremene izmjene u trolejbuskom saobraćaju, moguće i potpune obustave

Zbog odigravanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica, u subotu, 25. aprila, doći će do izmjena u funkcionisanju trolejbuskog saobraćaja. Iz KJKP "Gras" saopćeno je da će režim biti izmijenjen u periodu od 18:30 do 23:00 sata, prenosi Fena.
Saobraćaj u ulici Bulevar Ivice Osima odvijat će se uz kontrolu i regulaciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na linijama:
101 Otoka – Trg Austrije
102 Otoka – Jezero
103 Dobrinja – Trg Austrije
107 Dobrinja – Jezero
Iz "Grasa" upozoravaju da, u skladu sa sigurnosnom procjenom policije na terenu, može doći i do povremenih potpunih prekida saobraćaja.
Putnicima se savjetuje da planiraju kretanje u skladu s ovim izmjenama kako bi izbjegli eventualna zadržavanja.