Zahvaljujući načelniku Čengiću: Naslovnica „Dnevnog avaza“ iz 1997. stigla do Klintona, bivši predsjednik se zahvalio na poklonu

Naslovnica „Dnevnog avaza“ s historijske posjete američkog predsjednika Billa Clintona Sarajevu ponovo je dospjela u centar pažnje – ovaj put kao simbol zahvalnosti i trajne veze između Bosne i Hercegovine i jednog od ključnih aktera u zaustavljanju rata. Naime, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić tokom posjete Clinton fondaciji uručio je bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država uramljenu naslovnicu „Dnevnog avaza“ iz decembra 1997. godine. Riječ je o izdanju koje je zabilježilo Klintonov dolazak u Sarajevo i Tuzlu, uz upečatljiv naslov „Važne poruke i iza scene“, kao svjedočanstvo jednog od najvažnijih političkih i emotivnih trenutaka poslijeratne Bosne i Hercegovine.

Naslovnica Dnevnog avaza tokom posjete Bila Klintona . Avaz Naslovnica Dnevnog avaza tokom posjete Bila Klintona . Avaz

Uz naslovnicu, kao dodatni simbol sjećanja i solidarnosti, poklonjen je i srebreni „Cvijet Srebrenice“, čijom se prodajom finansira obrazovanje djece iz ovog grada. - Predsjednik Klinton imao je ključnu ulogu u zaustavljanju agresije i izgradnji mira u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete Klinton fondaciji poklonili smo uramljenu naslovnicu „Dnevnog avaza“ iz dana njegove posjete Sarajevu, s fotografijom iz Starog Grada, kao i srebreni zanatski cvijet Srebrenice, čijom se prodajom stipendira obrazovanje djece iz Srebrenice - kaže Čengić u izjavi za "Dnevni avaz".

Čengić: Klinton imao ključnu ulogu . Fena Čengić: Klinton imao ključnu ulogu . Fena

Gest nije ostao bez odgovora. U pismu upućenom načelniku Čengiću, Klinton se zahvalio na poklonima, posebno ističući naslovnicu „Dnevnog avaza“ i „Cvijet Srebrenice“. – Hvala vam na naslovnici novina i Cvijetu Srebrenice – prelijepo je, i veoma cijenim vašu pažnju – naveo je Klinton.

Zahvala Klintona načelniku Čengiću . Screenshot Zahvala Klintona načelniku Čengiću . Screenshot