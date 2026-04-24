Zahvaljujući načelniku Čengiću: Naslovnica „Dnevnog avaza“ iz 1997. stigla do Klintona, bivši predsjednik se zahvalio na poklonu

Naslovnica „Dnevnog avaza“ s historijske posjete američkog predsjednika Billa Clintona Sarajevu ponovo je dospjela u centar pažnje – ovaj put kao simbol zahvalnosti i trajne veze između Bosne i Hercegovine i jednog od ključnih aktera u zaustavljanju rata.
Naime, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić tokom posjete Clinton fondaciji uručio je bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država uramljenu naslovnicu „Dnevnog avaza“ iz decembra 1997. godine. Riječ je o izdanju koje je zabilježilo Klintonov dolazak u Sarajevo i Tuzlu, uz upečatljiv naslov „Važne poruke i iza scene“, kao svjedočanstvo jednog od najvažnijih političkih i emotivnih trenutaka poslijeratne Bosne i Hercegovine.
Uz naslovnicu, kao dodatni simbol sjećanja i solidarnosti, poklonjen je i srebreni „Cvijet Srebrenice“, čijom se prodajom finansira obrazovanje djece iz ovog grada.
- Predsjednik Klinton imao je ključnu ulogu u zaustavljanju agresije i izgradnji mira u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete Klinton fondaciji poklonili smo uramljenu naslovnicu „Dnevnog avaza“ iz dana njegove posjete Sarajevu, s fotografijom iz Starog Grada, kao i srebreni zanatski cvijet Srebrenice, čijom se prodajom stipendira obrazovanje djece iz Srebrenice - kaže Čengić u izjavi za "Dnevni avaz".
Gest nije ostao bez odgovora. U pismu upućenom načelniku Čengiću, Klinton se zahvalio na poklonima, posebno ističući naslovnicu „Dnevnog avaza“ i „Cvijet Srebrenice“.
– Hvala vam na naslovnici novina i Cvijetu Srebrenice – prelijepo je, i veoma cijenim vašu pažnju – naveo je Klinton.
U pismu je dodatno naglasio kako mu je podrška Bosni i Hercegovini tokom rata i procesa mira ostala jedno od najvećih životnih priznanja.
– Uvijek će mi biti jedna od najvećih časti u životu to što sam mogao podržati narod Bosne i Hercegovine u njihovoj borbi za mir i pomirenje – poručio je bivši američki predsjednik.
Ovaj simbolični čin još jednom potvrđuje da „Dnevni avaz“ nije bio samo svjedok vremena, već i njegov aktivni hroničar. Naslovnica iz 1997. godine, koja je tada informisala javnost o dolasku američkog predsjednika i njegovim porukama podrške, danas je postala diplomatski artefakt – most između prošlosti i sadašnjosti.
U vremenu kada se historija često relativizira ili zaboravlja, upravo ovakvi dokumenti podsjećaju na ključne trenutke i uloge koje su pojedinci i institucije imali. A među njima, „Dnevni avaz“ ostaje trajno upisan kao medij koji je bilježio i prenosio najvažnije trenutke moderne bosanskohercegovačke historije.