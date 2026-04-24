Katastarska kriza: Stranački sukob oko resursa i(li) političke dominacije

Politička arena u Mostaru ponovno ključa, a ovaj put u središtu hrvatsko-bošnjačkih tenzija nije samo ideologija, već institucionalna kontrola nad ključnim resursima. Predsjednik Gradskog vijeća, Đani Rahimić (SDA), iznio je teške optužbe na račun gradske Službe za katastar.
Naveo je da je Služba na čak 207 parcela nezakonito promijenila posjednika, uključujući i bošnjačko mezarje – harem u naselju Vrapčići. Kao najdrastičniji primjer je naveo Hidrocentralu Salakovac na Neretvi. Nju je, navodi Salčin, Služba preknjižila sa Elektroprivrede BiH na Elektroprivredu HZHB.
EPBiH: „Pravno nasilje“
Rahimić upozorava da se predmeti izuzimaju i dodjeljuju pojedincima po direktnom nalogu načelnice urbanizma Dragane Parmać, što vodi u bezakonje i nove etničke podjele koje građani ne žele, niti su im potrebne. Zatražio je od Kantonalne upravne inspekcije da zaustavi, kako navodi, pravno nasilje.
Oštro je reagovalo i JP Elektroprivreda BiH, potvrđujući saznanja o promjeni nosioca prava na posjed nad Hidroelektranama na Neretvi u korist JP Elektroprivreda HZHB. Iz ovog javnog preduzeća naglašavaju da nisu bili uključeni u postupak kao stranka i posjednik, što smatraju nedopustivim. I oni su odmah podnijeli zahtjeve za inspekcijski nadzor i uvid u spis, koji im do danas nije omogućen.
- Poduzeli smo sve pravne radnje radi zaštite imovine na području Mostara i pozivamo organe uprave da bez odgađanja prekinu s nezakonitim postupanjem - poručuju iz EPBiH.
„Dosta laži“
Gradonačelnik Mario Kordić (HDZ) optužbe naziva lažnim i populističkim, tvrdeći da ga SDA „pokušava pretvoriti u neprijatelja Bošnjaka, kako bi prikrili vlastite opstrukcije“. Ističe da Služba za katastar radi isključivo po zakonu, rješavajući predmete koji su godinama stajali u ladicama.
Demantovao je navode o preknjižavanju harema u Vrapčićima, nazivajući istupe Islamske zajednice BiH i SDA medijskim mobingom nad službenicima. Rahimićeva upozorenja na nezakonitosti i štetu po grad naziva licemjernim, dok se godinama šuti o uzurpaciji gradske imovine u Blagaju, ne spominjući o kojoj je imovini riječ.
Selektivna imenovanja
Osim katastra, sukob dviju stranaka je vidljiv i u kadrovskoj politici. Rahimić optužuje gradonačelnika da na pozicije koje su obnašali Bošnjaci sada imenuje Hrvate, kao u slučaju JP Komunalno. Kordić uzvraća pozivima na otpor „nepotizmu i kaosu“ koji proizvodi SDA.
Mostar tako ponovno postaje talac stranačkih sukoba SDA i HDZ-a, u kojem se svaka administrativna odluka mjeri prvenstveno etničkim aršinima.
Problem preknjižavanja
Potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić upozorio je da Trojka mora reagovati jer ćemo, kao i Novu Željezaru, dobiti i „Novu Elektroprivredu BiH“ vrlo brzo. Energetski sektor nije prostor za političke eksperimente već temelj ekonomske i institucionalne sigurnosti države. Imovina Elektroprivrede BiH je pitanje od strateškog značaja za državu, istakao je.
- Svaki pokušaj njenog preknjižavanja na Elektroprivredu HZHB mora biti pravno utemeljen i institucionalno provjeren. U suprotnom, otvara se opasan presedan koji može imati dugoročne posljedice po stabilnost energetskog sistema i upravljanje državnom imovinom. Pozvao je institucije da reaguju brzo, jasno i u skladu sa zakonom, jer šutnja u ovakvim situacijama proizvodi nesigurnost i dodatne podjele.