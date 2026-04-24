Katastarska kriza: Stranački sukob oko resursa i(li) političke dominacije

Politička arena u Mostaru ponovno ključa, a ovaj put u središtu hrvatsko-bošnjačkih tenzija nije samo ideologija, već institucionalna kontrola nad ključnim resursima. Predsjednik Gradskog vijeća, Đani Rahimić (SDA), iznio je teške optužbe na račun gradske Službe za katastar.

Naveo je da je Služba na čak 207 parcela nezakonito promijenila posjednika, uključujući i bošnjačko mezarje – harem u naselju Vrapčići. Kao najdrastičniji primjer je naveo Hidrocentralu Salakovac na Neretvi. Nju je, navodi Salčin, Služba preknjižila sa Elektroprivrede BiH na Elektroprivredu HZHB.

EPBiH: „Pravno nasilje“

Rahimić upozorava da se predmeti izuzimaju i dodjeljuju pojedincima po direktnom nalogu načelnice urbanizma Dragane Parmać, što vodi u bezakonje i nove etničke podjele koje građani ne žele, niti su im potrebne. Zatražio je od Kantonalne upravne inspekcije da zaustavi, kako navodi, pravno nasilje.

Oštro je reagovalo i JP Elektroprivreda BiH, potvrđujući saznanja o promjeni nosioca prava na posjed nad Hidroelektranama na Neretvi u korist JP Elektroprivreda HZHB. Iz ovog javnog preduzeća naglašavaju da nisu bili uključeni u postupak kao stranka i posjednik, što smatraju nedopustivim. I oni su odmah podnijeli zahtjeve za inspekcijski nadzor i uvid u spis, koji im do danas nije omogućen.

- Poduzeli smo sve pravne radnje radi zaštite imovine na području Mostara i pozivamo organe uprave da bez odgađanja prekinu s nezakonitim postupanjem - poručuju iz EPBiH.