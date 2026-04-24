Stručnjaci upozoravaju na sistemske propuste: Djeca ne postaju nasilna preko noći

Sve češći slučajevi porodičnih ubistava i nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini ukazuju na ozbiljan društveni problem koji nadilazi pojedinačne incidente. Stručnjaci upozoravaju da nasilje nije izolovana pojava, već posljedica dubokih sistemskih slabosti koje se godinama zanemaruju. Prema riječima sociologa Emira Begovića, problem nastaje onog trenutka kada porodica izgubi svoju stabilizirajuću funkciju, a institucije ne reaguju na vrijeme. On pojašnjava da sistem najčešće prepoznaje problem tek kada dođe do krivičnog djela, dok rani znakovi ostaju zanemareni. Rani simptomi - Sistem zakazuje u momentu kada ne prepoznaje rane simptome disfunkcionalnih odnosa. Reaguje tek kada dođe do potpune eskalacije, odnosno počinjenog krivičnog djela. Problem predstavlja nedostatak saradnje između institucija - istakao je Begović za “Avaz”.

Sistem reaguje tek kada bude kasno . Ustupljena fotografija Sistem reaguje tek kada bude kasno . Ustupljena fotografija

On upozorava i na društvenu toleranciju nasilja, koja dodatno pogoršava situaciju i omogućava njegovo širenje. Kako navodi, nasilje se u javnosti kratkotrajno osuđuje, ali bez dugoročnih posljedica i stvarne reakcije sistema. Glumica Arma Tanović, koja godinama radi s djecom i mladima i prepoznaje probleme u njihovom najranijem stadiju, nedavno je svojim javnim istupom skrenula pažnju na ovu temu. Ona ističe da se nasilje razvija kroz niz propuštenih reakcija i ignorisanih potreba djeteta. - Ne postoji jedan trenutak kada ponašanje prelazi u nasilje, nego niz propuštenih. Nasilje počinje mnogo ranije – u ignorisanim emocionalnim potrebama i nedostatku granica. Ne reagujemo jer ih smatramo „malim stvarima“, a upravo su ti signali najvažniji. Djeca uče posmatranjem i ako agresija nije sankcionisana, postaje prihvatljiv obrazac - kazala je Tanović za “Avaz”.



Djeca dugo prije nasilja traže pomoć . Ustupljena fotografija Djeca dugo prije nasilja traže pomoć . Ustupljena fotografija

Društvene mreže i mediji dodatno normaliziraju nasilje, zbog čega djeca često ne razvijaju jasnu granicu između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja. Slična iskustva iz prakse navodi i Samir Suljagić, pomoćnik direktora Ustanove za socijalno zbrinjavanje odgoj i obrazovanje, koji svakodnevno radi s maloljetnicima i prati njihove obrasce ponašanja. - Djeca skoro uvijek šalju signale prije nego što urade nešto neprihvatljivo. To može biti povučenost, lošije ocjene ili izostanak komunikacije - kazao je Suljagić za “Avaz”.

Signali postoje, ali ih ne prepoznajemo . Ustupljena fotografija Signali postoje, ali ih ne prepoznajemo . Ustupljena fotografija