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PREDSTAVNIČKI DOM

Odbačena jedna prijava za sudiju Ustavnog suda BiH: Među 29 kandidata Alma Čolo, Monika Mijić, Faris Vehabović...

Prijava Šejle Bakić-Šolbić bila je nepotpuna

Vehabović, Mijić i Čolo. Council of Europe

L. S.

24.4.2026

Radna grupa za provođenje postupka izbora dvoje sudija Ustavnog suda BiH održala je danas sjednicu na kojoj su pregledali prijave kandidata koji su se prijavili na Konkurs za izbor sudija.

Na konkurs se prijavilo 30 kandidata, a samo prijava Šejle Bakić-Šolbić je bila nepotpuna i odbačena je.

Kandidati koji su se pravovremeno i adekvatno prijavili su: Tanja Hadžagić, Ivona Jukić, Muhamed Mujakić, Monika Mijić, Josip Dolić, Alma Čolo, Adis Poljić, Smajo Šabić, Samir Župarević, Amir Alispahić, Dženeta Omerdić, Franjo Dragičević, Sanela Paripović, Filip Novaković, Lejla Konjić-Dragović, Faris Vehabović, Lana Mujanović, Almina Pilav, Jasminka Džumnhur, Ivan Matešić, Juso Hadžić, Katica Artuković, Demirel Delić, Zlatko Brkić, Željka Marković-Sekulić, Mladen Šain, Ivana Matijević, Amir Pilav i Ajsela Memišević.

# FARIS VEHABOVIĆ
# MONIKA MIJIĆ
# ALMA ČOLO
# USTAVNI SUD BIH
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