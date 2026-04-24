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LIDER SNSD-A

Preminula majka Milorada Dodika, oprostio se emotivnom objavom: "Bila si moj oslonac, utjeha i snaga svaki put kada je bilo teško"

Tvoja toplina me je grijala ma gdje da sam bio, a tvoja riječ davala mi je mir i sigurnost onda kada je bilo najpotrebnije, naveo je Dodik

Dodik i njegova majka. Platforma X

A. O.

24.4.2026

Lideru SNSD-a i bivšem predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku preminula je majka o čemu je obavijestio javnost na društvenim mrežama.

- Umrla je moja majka.

Zbogom, majko, zbogom, mila moja. Znam i vjerujem da ideš na bolje mjesto.

Bila si moj oslonac, utjeha i snaga svaki put kada je bilo teško. Tvoja toplina me je grijala ma gdje da sam bio, a tvoja riječ davala mi je mir i sigurnost onda kada je bilo najpotrebnije.

Hvala ti što si me rodila, hvala ti za ljubav, za pažnju, za svaku neisplakanu suzu koju si sakrila da me ne uznemiriš. Oprosti za svaku brigu kojom sam te opteretio, znaš da nisam znao ni mogao drugačije.

Sve što sam postigao i svaku pobjedu koju sam ostvario, nosio sam kroz želju da te ne razočaram. Svaki pritisak sam izdržao imajući u mislima kako ćeš ti na to gledati.

Objava na X-u. Screenshot

Taj osjećaj ostaje sa mnom. I nikada se neće promijeniti.

Znam da si živjela tako da zaslužuješ mir i spokoj na boljem mjestu.

Idi anđelima, koje si zaslužila. Živjećeš vječno kroz svoju djecu, unuke i praunuke.

Meni ostaje da vjerujem da ću te ponovo zagrliti i čuti tvoj mili glas kako mi govori: "Čuvaj se, moj Mile." - naveo je on na X-u.

# MAJKA
# MILORAD DODIK
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