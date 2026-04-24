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"KOMBINOVANI ODGOVOR 26"

EUFOR i OS BiH završili zajedničku vježbu na Manjači: Potvrđena visoka spremnost snaga

Vježba je provedena u realističnim i zahtjevnim uslovima

EUFOR i OS BiH završili zajedničku vježbu na Manjači - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

24.4.2026

Na vojnom poligonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači danas je završena vježba "Kombinovani odgovor 26", koju su zajednički realizovali Oružane snage BiH i EUFOR.

Vježba je provedena u realističnim i zahtjevnim uslovima, a u njenom fokusu bila je zajednička obuka i jačanje koordinacije, interoperabilnosti i operativne spremnosti pripadnika EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Visok nivo spremnosti

Kroz niz složenih scenarija učesnici su pokazali visok nivo spremnosti za efikasno zajedničko djelovanje u slučaju različitih sigurnosnih izazova.

Ova aktivnost dodatno je naglasila značaj partnerstva EUFOR-a i Oružanih snaga BiH, koje se zasniva na profesionalnosti, disciplini i zajedničkom cilju. Takve obuke, kako je istaknuto, imaju ključnu ulogu u održavanju spremnosti obje strukture za očuvanje stabilnog i sigurnog okruženja.

Komandant EUFOR-a, generalmajor Mauricio Fronda, istakao je važnost ovakvih aktivnosti.

- Kombinovani odgovor 26 je jasno pokazao snagu naše saradnje i našu zajedničku posvećenost da uvijek budemo spremni - rekao je Fronda.

Očuvanje mira

Dodao je da kontinuirane zajedničke obuke osiguravaju punu spremnost i EUFOR-a i Oružanih snaga BiH za očuvanje mira, sigurnosti i stabilnosti za sve građane.

EUFOR, kako je navedeno, nastavlja djelovati u okviru svog mandata podrške vlastima u Bosni i Hercegovini, uz održavanje vidljivog, kredibilnog i nepristrasnog prisustva.

Kroz stalnu saradnju i zajedničke vježbe s domaćim partnerima, EUFOR doprinosi dugoročnoj stabilnosti i sigurnom okruženju za sve građane zemlje.

# ORUŽANE SNAGE BIH
# MANJAČA
# EUFOR
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