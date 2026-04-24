Opasan prijedlog podjele grada: Zna li Semir Efendić da bi od njegove "ideje" uređenja Mostara profitirali Čović i Plenković!?

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić ponovo je pod krinkom uvođenja tobožnje lokalne samouprave u Mostaru, i pod krinkom pozivanja na interese Bošnjaka, u javnost izašao sa idejom o faktičkoj podjeli Grada Mostara na dvije općine, piše Slobodna Bosna.

Radi se o staroj ideji koja nije ništa drugo do uvod u podjelu Federacije BiH i implicitno stvaranje takozvanog trećeg entiteta.

Aktuelni predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u kontinuitetu se zalaže za takvu ideju. Efendić je naime istu promovirao još prije deset godina kao ambiciozni kadar Stranke demokratske akcije.

Na tu nečasnu epizodu u Efendićevoj karijeri Slobodna Bosna je podsjetila javnost prije par mjeseci. Međutim, podsjećaju ponovo.

Katastrofalan prijedlog

Naime, Efendić je zalažući se za katastrofalan prijedlog SDA o podjeli Mostara na dvije općine, bio u proljeće 2016. godine jedan od glavnih ljudi SDA u Sarajevu koji je pokušaj podjele Mostara i Federacije BiH nastojao da normalizira. Nakon jedne od tribina SDA u Mostaru, ustvrdio je da: "ako smo pristali na državu sa dva entiteta, onda i Mostar može imati dvije općine".

- Za funkcionisanje svakodnevnog života građana nekog grada najvažnija je efikasna lokalna samouprava i najlogičnije rješenje je da Mostar ima lokalnu samoupravu sa više općina kakva je bila i prije donošenja Statuta od strane visokog prededstavnika, dok na nivou cijelog grada treba zadržati koordinirajuću upravu sa dijelom zajedničkih nadležnosti kakvu ima i gradska uprava Sarajeva, Beča, Istanbula u mnogih drugih gradova na svijetu. Ako smo prihvatili živjeti u državi sa dva entiteta, tri predsjednika, deset kantona itd., onda i Mostar može imati dvije općine, a Bošnjake Mostara ne treba “silovati” jedinstvom ispod jednog križa - govorio je Efendić tada.

Srećom, 2016. je neslavno propao prijedlog po kojem se Mostar dijeli na dvije općine. Svako ko ima imalo razuma, svjestan je da bi to značilo podjelu Federacije na dva dijela, i formiranje "trećeg" entiteta.

Svjestan bi trebao biti i Semir Efendić koji svojim nepromišljenim potezima deset godina poslije ponovo radi na podjelama od kojih bi mogla profitirati politika Dragan Čovića i Andreja Plenkovića.

Napad na ideju Mostara

Kada Efendić danas oživljava ideju o dvije općine pod krinkom lokalne samouprave, on zapravo napada ideju Mostara kao jedinstvenog grada za koju su mostarske patriote položile živote u ratu i za koju se mora nastaviti boriti u miru kao što se u miru mora nastaviti boriti za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu

Međutim, postavlja se pitanje za čiji račun Semir Efendić iz Sarajeva drži lekcije Mostarcima o jedinstvenom gradu, napadajući tu ideju, i za čiji račun sa umišljene visine konstatuje kako je borba mostarskih patriota bila pogrešna jer su, kako navodi, idejom o jedinstvenom dobili hrvatski grad, pa je stoga, po istom, umjesnije pribjeći podjeli?

Efendić zaboravlja činjenicu da postojeća izborna pravila koja su teškom mukom stečena u Gradu Mostaru omogućavaju izbornu pobjedu probosanskim snagama, kao što izbjegava reći da još od 2004. godine probosanske stranke iako imaju izborni kapacitet, Grad Mostar, isporučuju HDZ-u.

Umjesto da kritikuje indolentnost probosanskih stranaka, Efendić u maniru populiste, koji se želi izdati za štićenika interesa Bošnjaka, odgovornost za stanje u Mostaru skida sa leđa probosanskih stranaka i napada ideju Mostara u njenoj suštini i osnovi.

Takva vrsta populizma ipak se ne može umotati u celofan "bošnjačenja" budući da svako ko je iole upoznat sa abecedom političke borbe za Mostar i interese Bošnjaka u Hercegovini, razumije da podjele i etnička razgraničenja nisu niti su ikada bili u interesu Bošnjaka, piše Slobodna Bosna.