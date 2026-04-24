Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRELETAČ

Procurila neviđena fotografija kandidata SDP-a na izborima

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija vijećnika iz Starog Grada Seida Škaljića, koji je iz ciklusa u ciklus mijenjao političke stranke

Seid Škaljić. Društvene mreže

M. Až.

24.4.2026

Preletanje iz stranke u stranku postalo je redovna praksa na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.


Iz ciklusa u ciklus mijenjao političke strank. Društvene mreže

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija vijećnika iz Starog Grada Seida Škaljića, koji je iz ciklusa u ciklus mijenjao političke stranke.

Prvo je bio u SBB-u, da bi onda preletio kod bivšeg načelnika Starog Grada s neslavnim završetkom Ibrahima Hadžibajrića u NBL, da bi onda postao dio NES-a, a na kraju se skrasio u SDP-u.

# SEID ŠKALJIĆ
# SDP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.