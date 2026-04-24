Procurila neviđena fotografija kandidata SDP-a na izborima

Preletanje iz stranke u stranku postalo je redovna praksa na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
ŠEF KLUBA VIJEĆNIKA SDP-A
PRELETAČ
Na društvenim mrežama osvanula je fotografija vijećnika iz Starog Grada Seida Škaljića, koji je iz ciklusa u ciklus mijenjao političke stranke
Seid Škaljić. Društvene mreže
Preletanje iz stranke u stranku postalo je redovna praksa na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
Iz ciklusa u ciklus mijenjao političke strank. Društvene mreže
Na društvenim mrežama osvanula je fotografija vijećnika iz Starog Grada Seida Škaljića, koji je iz ciklusa u ciklus mijenjao političke stranke.
Prvo je bio u SBB-u, da bi onda preletio kod bivšeg načelnika Starog Grada s neslavnim završetkom Ibrahima Hadžibajrića u NBL, da bi onda postao dio NES-a, a na kraju se skrasio u SDP-u.
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