Amila Gadžun se oglasila nakon presude: "Džena ne smije biti zaboravljena"

Podsjećamo, Džena Gadžun preminula je nakon komplikacija tokom operacije očnog kapka, kada je pala u komu iz koje se nije probudila. Tužilaštvo je dokazalo da su propusti tokom operativnog zahvata, koji je obavljen u privatnoj ordinaciji u novembru 2021. godine, direktno doveli do tragičnog ishoda i smrti djevojčice iz Kaknja.

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je izrečena prvostepena presuda u predmetu protiv ljekara Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić, koji su bili optuženi u slučaju smrti dvoipogodišnje Džene Gadžun.

Nakon izricanja presude, majka djevojčice Amila Gadžun oglasila se na društvenim mrežama, zahvalivši svima koji su im pružali podršku tokom procesa i borbe za pravdu.

- Peta godina teške borbe, suza, ogorčenosti, nepovjerenja, uvreda... Patnja za Dženom i još mnogo toga... I ona najgora uvreda od jednog advokata ‘Roditelji nisu vodili računa o djevojčici’. Nismo odustali ni kada je bilo najteže, i kada smo padali, ponovo smo ustajali... Džena ne smije biti zaboravljena, Džena je bila žrtva koja je spasila drugu djecu i pokazala kako funkcioniše zdravstveni sistem i kako rade doktori... Ova presuda je pomogla da se više nikada niko ne operiše u zubarskoj ordinaciji bez uslova za to... - navela je Amila Gadžun.

Dodala je da borba još nije završena i da neće odustati.

- Pravda za Dženu. Javno pozivam ministra zdravstva oči u oči da obeća da će raditi svoj posao, da će na vrijeme slati nadzore i da će sve privatne klinike biti kontrolisane, da se ne čeka sljedeća žrtva!! Jer Džena je bila žrtva njegovog sistema. Prestanite ubijati djecu! - poručila je Gadžun.