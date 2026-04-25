U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Zenica će "gorjeti" za 1. maj

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Zenica će "gorjeti" za 1. maj.

Članovi svih 37 sindikalnih organizacija Sindikata metalaca FBiH Prvi maj provest će u Zenici, na skupu podrške kolegama iz Nove Željezare Zenica, uz jednoglasnu poruku da gašenje proizvodnje čelika nije opcija i da Željezara, kao temelj domaće industrije, mora biti spašena.

Domaćini očekuju da ovo bude najmasovniji skup metalaca do sada. Vladi dat ultimatum da nađe rješenje.

Prvostepena presuda ljekarima za smrt djevojčice Džene Gadžun. Jovanović, Halimić i Rožajac dobili 17 godina i 6 mjeseci.

"Avaz" na licu mjesta u Višegradu nakon jezivog zločina: Monstrum odveo rođeno dijete duboko u šumu i objesio ga.

Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak u intervjuu za "Avaz": Otvorili smo put za "Eurotransplant", sve je do entiteta.

Meteorolog Nedim Sladić za naš list govorio je o klimatskim promjenama. Ističe kako će se Balkan morati prilagoditi klimi koja postaje sve ekstremnija.

Bajraktarević odigrao utakmicu sezone. Zmaj oborio rekord PSV-a.

Procurio mejl Pentagona. SAD razmatra izbacivanje Španije iz NATO-a.

Očekuje se hitna sjednica zbog gašenja Željezare. Traži se odgovornost za hiljade radnika bez posla.

Prekogranične transakcije skuplje i do šest puta. Bankarske provizije u eurima odnose stotine miliona dijaspori.

Haos u Starog Gradu: Nelegalni radovi izazvali urušavanje zida, porodice napuštaju domove.

Na stranama crne hronike donosimo detalje s ročišta Amiru Pašiću Faći.

U Velikoj Kladuši stradalo nerođeno dijete. Maloljetnik silovao trudnu sestru, majka je bacila s balkona.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Operska solistica Melisa Hajrulahović Tomić govorila je o izazovima opere kao profesije, a fotograf Gabriel Iličić otkriva tajne modne fotografije.

Miss Federacije BiH 2026. Amina Hasanović otkriva za "Avaz" šta se krije iza sjaja i glamura.

Ne propustite pročitati drugi dio feljtona o visokim predstavnicima u BiH: Karlos Vestendorp: Španac koji je preuzeo BiH.

Doktorica Lana Lekić govorila je o utjecaju probiotika na zdravlje čovjeka.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada, napisao je tekst: Sjećanje na Halvadžiluk.

Donosimo vam i reportažu iz Amsterdama.

Razgovarali smo i s ekipom "Njuz Neta".

Na sportskim stranama saznajte sve o 31. kolu WWin lige BiH.

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