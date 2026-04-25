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NAJSTROŽIJA OSUDA

Oglasila se Sebija Izetbegović povodom presude ljekarima: "Ono što se dogodilo Dženi Gadžun užas je koji sam gledala svojim očima"

Kako god, 2100 KM nije vrijedno ni laganja ni obraza, poručila je Sebija

Sebija Izetbegović. Screenshot

B. S.

25.4.2026

Nakon presude u kojoj je troje ljekara jučer osuđeno na 17 i po godina zbog smrti malene Džene Gadžun, oglasila se i Sebija Izetbegović.

Džena Gadžun preminula je 14. novembra 2021. godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nekoliko dana nakon operativnog zahvata u Klinici Bejtović.

- Kako god, 2100 KM nije vrijedno ni laganja ni obraza. Ni mnogo više od toga.

Naročito nije vrijedno života djevojčice.

- Ono što se dogodilo Dženi Gadžun užas je koji sam gledala svojim očima. Bila sam na Pedijatriji kada su je donijeli, obilazila sam je.

- Oni koji su učestvovali, a jedan još nedostaje, operisali su u zubarskoj stolici lažno predstavljene Poliklinike Bejtović, koja je zapravo bila obična ordinacija. Dobili su daleko manje nego što zaslužuju. Lažna Poliklinika Bejtović brzo je promijenila natpis u Ordinacija Bejtović, bez sankcija inspekcije i suda.

- Sve znam jer mi je tadašnji ministar Haris Vranić poslao detaljne inspekcijske nalaze.

Za nauk svima koji rade s bolesnima, postoji redoslijed:

- Mora se izvrsno znati posao.

- Mora se biti odgovoran, imati ispravnu opremu i materijal, legalno registrovano osoblje i poštovati zakon.

- Mora se voljeti bolesnike kojima pomažeš, biti ljubazan i strpljiv.

- Novac je uvijek na posljednjem mjestu.

- Protiv onih kojima je taj redoslijed obrnut borila sam se. Tako ću i nastaviti - navela je Sebija Izetbegović.

Također, pored zatvorske kazne ovom trojcu je zabranjeno i vršenje službene dužnosti.

Rožajac je optužen za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje, dok su Jovanović i Halimić optužene za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Tužilaštvo tvrdi da su propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti djevojčice.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

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# PRESUDA
# AMILA GADŽUN
# DŽENA GADŽUN
# SEBIJA IZETBEGOVIĆ
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