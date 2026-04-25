Oglasila se Sebija Izetbegović povodom presude ljekarima: "Ono što se dogodilo Dženi Gadžun užas je koji sam gledala svojim očima"

Nakon presude u kojoj je troje ljekara jučer osuđeno na 17 i po godina zbog smrti malene Džene Gadžun, oglasila se i Sebija Izetbegović. Džena Gadžun preminula je 14. novembra 2021. godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nekoliko dana nakon operativnog zahvata u Klinici Bejtović. - Kako god, 2100 KM nije vrijedno ni laganja ni obraza. Ni mnogo više od toga. Naročito nije vrijedno života djevojčice.

- Ono što se dogodilo Dženi Gadžun užas je koji sam gledala svojim očima. Bila sam na Pedijatriji kada su je donijeli, obilazila sam je. - Oni koji su učestvovali, a jedan još nedostaje, operisali su u zubarskoj stolici lažno predstavljene Poliklinike Bejtović, koja je zapravo bila obična ordinacija. Dobili su daleko manje nego što zaslužuju. Lažna Poliklinika Bejtović brzo je promijenila natpis u Ordinacija Bejtović, bez sankcija inspekcije i suda. - Sve znam jer mi je tadašnji ministar Haris Vranić poslao detaljne inspekcijske nalaze. Za nauk svima koji rade s bolesnima, postoji redoslijed:

- Mora se izvrsno znati posao. - Mora se biti odgovoran, imati ispravnu opremu i materijal, legalno registrovano osoblje i poštovati zakon. - Mora se voljeti bolesnike kojima pomažeš, biti ljubazan i strpljiv. - Novac je uvijek na posljednjem mjestu.

- Protiv onih kojima je taj redoslijed obrnut borila sam se. Tako ću i nastaviti - navela je Sebija Izetbegović. Također, pored zatvorske kazne ovom trojcu je zabranjeno i vršenje službene dužnosti. Rožajac je optužen za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje, dok su Jovanović i Halimić optužene za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.