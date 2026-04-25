Oglasila se Sebija Izetbegović povodom presude ljekarima: "Ono što se dogodilo Dženi Gadžun užas je koji sam gledala svojim očima"

Nakon presude u kojoj je troje ljekara jučer osuđeno na 17 i po godina zbog smrti malene Džene Gadžun, oglasila se i Sebija Izetbegović.
Džena Gadžun preminula je 14. novembra 2021. godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nekoliko dana nakon operativnog zahvata u Klinici Bejtović.
- Kako god, 2100 KM nije vrijedno ni laganja ni obraza. Ni mnogo više od toga.
Naročito nije vrijedno života djevojčice.
- Ono što se dogodilo Dženi Gadžun užas je koji sam gledala svojim očima. Bila sam na Pedijatriji kada su je donijeli, obilazila sam je.
- Oni koji su učestvovali, a jedan još nedostaje, operisali su u zubarskoj stolici lažno predstavljene Poliklinike Bejtović, koja je zapravo bila obična ordinacija. Dobili su daleko manje nego što zaslužuju. Lažna Poliklinika Bejtović brzo je promijenila natpis u Ordinacija Bejtović, bez sankcija inspekcije i suda.
- Sve znam jer mi je tadašnji ministar Haris Vranić poslao detaljne inspekcijske nalaze.
Za nauk svima koji rade s bolesnima, postoji redoslijed:
- Mora se izvrsno znati posao.
- Mora se biti odgovoran, imati ispravnu opremu i materijal, legalno registrovano osoblje i poštovati zakon.
- Mora se voljeti bolesnike kojima pomažeš, biti ljubazan i strpljiv.
- Novac je uvijek na posljednjem mjestu.
- Protiv onih kojima je taj redoslijed obrnut borila sam se. Tako ću i nastaviti - navela je Sebija Izetbegović.
Također, pored zatvorske kazne ovom trojcu je zabranjeno i vršenje službene dužnosti.
Rožajac je optužen za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje, dok su Jovanović i Halimić optužene za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.
Tužilaštvo tvrdi da su propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti djevojčice.
Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.
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