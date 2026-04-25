Radončić: Pobijedit ću Bakira, Bećiroviću je kraj, Konaković je glup, Dodiku ne dam RS, a Čoviću treći entitet

Radončić mu je, uz izvinjenje odgovorio da bi to bilo isto kao kada bi neko, njega – Senada Hadžifejzovića, najpoznatijeg bh. novinara, pozvao na debatu sa influenserom Amirom Pašićem Faćom i da Konaković nema životni rezultat da bi zaslužio tu vrstu duela.

Voditelja je zanimalo "gdje je počeo sukob".

Radončić je odgovorio da je Konaković veoma neobrazovan i sujetan i da ne razumije da mediji nisu krivi zbog njegove slike u ogledalu.

- Konaković se nalazi u aplikaciji Sky, što je bilo u saopćenju Tužilaštva BiH.

Također, Konaković ima problem da SIPA kontroliše finansije NiP-a i kako je nastala ta stranka, o čemu je isto Tužilaštvo informisalo javnost.

Uz to, POSKOK je izdao zvanično saopćenje da se protiv Konakovića vodi predmet, zato što je, kao predsjedavajući Skupštine KS nezakonito poklonio 600 hiljada KM mimo pravilnika ili javnog poziva što je krivično djelo zloupotrebe položaja i pranja novca jer je fizičkom licu poklonio 100 hiljada KM za koje niko nije platio porez.

Konakoviću je propao Bošnjački sabor, jer niko od ozbiljnih ljudi nije htio da se odazove i džabe je glumio Aleksandra Vučića.

Također zbog njegovog kuma i muljanja odgođen je samit regionalnih lidera, ugašena je Al Jazeera, potom, zahvaljujući jedino Konakovićevom glasu od Bošnjaka, on je poklonio 100 miliona KM kumu Milorada Dodika, Radišiću.

To je dodatni razlog što nemam potrebe da polemišem s Konakovićem.

Spomenuo je i propalo lobiranje, pa je angažirao firmu koja se bavi šerpama, loncima i tanjirima, pa kada su SAD-u počeli da kontrolišu pranje novca, Konaković je otišao u Tužilaštvo BiH I rekao "da se šali“.

Radončić je dodao da su Konakovića napustili otac i sin Kemo Ademović i da je Ademović formirao crvenu liniju, a bijelu ostavio Konakoviću.

- Nema nikakvog razloga za moj lični sukob sa njime, rekao je Radončić, ali je vjerovatno da se Konaković bavi prodajom jedne male televizije i Karleušom i na uličarski način želi zamjenu teza da se ne govori o tome kako je pred njime Milorad Dodik psovao genocid, a on šutao i „klepio“ ušima. On ne želi da se govori o gašenju Željezare i kako je omogućio Gordanu Pavloviću iz Foče da otkupi Željezaru za samo 20-tak miliona KM, iako je Pavlović izgubio svaku referencu, jer je već uništio Koksaru. Uništenjem ova dva velika giganta, uništava se i Željeznica FBiH, a Radončić je rekao da Trojka posljedično uništava Elektroprivredu BiH, devastira namjensku industriju i želi da sa 700 miliona KM koje će Telecom dati za mnogo manje vrijedni Telemach, da unište i najbogatiju kompaniju Bh Telecom.

Prema Radončiću, ovako težak udarac na bazičnu industriju nije slučajan i ponovno je optužio Konakovića da je htio da ukrade 200 miliona KM, novca Telecoma i da je tu cifru za javnost otkrio premijer Nermin Nikšić.

Zbog toga, kaže Radončić, Nikšić i Konaković koji vrši pritisak da se „pljačka stoljeća“ nastavi, Konaković i Nikšić praktično i ne govore. Na pitanje o Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, predsjednik SBB-a je odgovorio da ne postoji Bošnjak sa kojim se može razgovarati o podjeli Bosne i Hercegovine i pravljenju države od RS-a ili pravljenju trećeg entiteta.

Radončić je objasnio i da će Bećirović izgubiti izbore iz razloga što je njegova supruga nedavno napravila veliki skandal, ne zato što je sjedila pored supruge Netanjahua, jer je morala reagirati u diskusiji o ubistvu djece u ratovima.

Bećirović je trebao svojoj hanumi pokazati spomenik ubijenoj djeci Sarajeva, njih 1.601 koji se nalazi 50 metara od njegove kancelarije i reći „Hanuma, zapamti ovaj spomenik“ i ona je morala u diskusiji upravo to kazati kako je u opkoljenom Sarajevo, ubijeno toliko djece, kao i širom BiH, te da je počinjen i genocid nad Bošnjacima.

Tokom polemičkog intervjua, Radončić je odgovorio na pitanja zašto je prodao Alfu, kako će podnijeti krivičnu prijavu protiv Konakovića i svih direktora Telecoma zbog formiranja zločinačke organizacije i kriminalne grupe koja je trebala podvaliti Vladi FBiH i zašto treba razvijati jednako dobre odnose s Beogradom i Zagrebom, zašto je na početku podržao Trojku, šta misli o sukobu SAD i Irana, zašto nije urađen autoput Beograd-Sarajevo, kako je od Bosne i Hercegovine trebalo napraviti depo za ilegalne migrante te nizu drugih provokativnih pitanja.

Radončić je pokazao i četiri pravosnažne presude (Općinskog suda Sarajevo, Kantonalnog suda u Sarajevu te Vrhovnog suda FBiH), kojim je osuđen Fikret Muslimović zbog davanja lažnog imena "Šćepo".

Radončić je u odgovoru na pitanje o prodaji TV Alfe Pinku odgovorio da se pravi nepotrebna drama, kao kad se, također, nepotrebno problematizirala ideja kada se Hadžifejzović s Aleksandrom Vučićem, poslije čuvenog intervjua, zajednički plasirala ideja o naučno-tehnološkim parkovima, ali uz potpuno čuvanje državnog nivoa i suvereniteta BiH. I da je uvjet, problem kada se pominje saradnja sa Srbijom, a zaboravlja se da mi imamo ekonomsku razmjenu sa tom zemljom u visini od 2,5 milijardi KM.

Dodatno je naglasio da je Dodik poludio sa svojim tezama koje su uvrjedljive i netačne da se ovdje vodi kršćansko-muslimanski rat, ali i da je takav Dodik s lažnim tezama potpuno porazio Bećirovića i Konakovića na međunarodnom planu lobiranja.

Radončić je rekao da Konaković ne zaslužuje toliku pažnju i da se radi o čovjeku koji nije uspio da napravi uspješan skok sa kantonalnog nivoa na državni, gdje su standardi mnogo zahtjevniji i teži.

Također je odgovarao na pitanja za koga navija od Hrvata u utrci za Predsjedništvo BiH, šta misli o Nebojši Vukanoviću, koliko Izetbegović može dobiti glasova te niza drugih tema.