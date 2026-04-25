Predmet govora mržnje protiv Milorada Dodika prenesen u banjalučko Okružno tužilaštvo

Iz Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci su potvrdili za Detektor kako su zaprimili na nadležno postupanje prijave u vezi s javnim istupima Milorada Dodika i da se predmet nalazi u radu, ali nam nisu dali više informacija.
Iz Državnog tužilaštva su prethodno naveli kako je “predmet koji se odnosi na više prijava, uključujući i prijavu Mujagić Satka iz Prijedora u vezi javnog istupa Dodik Milorada u emisiji na RTRS, odlukom tužitelja donesenom 30. marta 2026. godine, ustupljen na dalje procesuiranje Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka”, piše Detektor.
- Sve dalje upite u vezi navedenog predmeta, možete uputiti navedenom tužilaštvu - stoji u odgovoru Tužilaštva koji je nakon upita proslijeđen i Mujagiću.
Mujagić, koji je preživio logore “Omarska” i “Manjača”, prijavu je podnio 2021., nekoliko dana nakon što je u emisiji RTRS-a u avgustu te godine Dodik rekao da su Bošnjaci “podanički narod, nema ih dovoljan broj, nemaju dovoljne kapacitete, nisu državotvoran narod, narod bez karaktera”, jer je smatrao da se ove izjave mogu označiti kao govor mržnje.
Mujagić za Detektor kaže kako još nije informisan o tome zašto je predmet, nakon četiri godine, iz Državnog tužilaštva prebačen na Okružno tužilaštvo u Banjoj Luci.
- Znači, Tužilaštvu BiH je trebalo preko četiri godine da se sjeti da slučaj treba da procesuira neko drugi? S obzirom da je slučaj već jednom prebačen s entitetskih organa na državne, pa sad nazad, nakon pet godina, opet na entitetske, mogu reći da ti ljudi u Tužilaštvu ili ne rade svoj posao ili su obični amateri ako im je trebalo više od četiri godine da se sjete da nisu nadležni ili namjerno odugovlače, što je zloupotreba položaja... Nadam se da će u Banjoj Luci biti malo brži, treba svakom dati šansu, pa onda izvoditi zaključke - kaže Mujagić za Detektor.
Mujagić je ranije rekao kako je 10. avgusta 2021. dao izjavu u policiji u Kozarcu zbog ove prijave. Podsjeća da je predmet u septembru 2021. prebačen iz prijedorskog Okružnog javnog tužilaštva u Tužilaštvo BiH, gdje je u decembru te godine dao izjavu tužiocu Olegu Čavki.
Polovinom januara, Mujagić je Tužilaštvu BiH podnio još jednu krivičnu prijavu protiv Dodika, zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti tokom predizbornog skupa Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Istočnom Sarajevu. Kako se navodi u prijavi, o čemu je Detektor ranije pisao, Dodik je 10. novembra 2025. godine, na predizbornom skupu SNSD-a u Istočnom Sarajevu, održao govor u kojem je iznio niz izjava o Bošnjacima, koje je nazivao “muslimanima” i “Turcima”, “podanicima”, optužujući ih za laži, islamizaciju i dominaciju nad hrišćanima.
Razočaran zbog postupanja Tužilaštva BiH po ovim prijavama, Mujagić kaže da će Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV BiH) podnijeti disciplinsku prijavu protiv Milanka Kajganića, glavnog tužioca Tužilaštva BiH, i postupajućeg tužioca u predmetu po njegovoj prijavi protiv Dodika. Mujagić ističe da je zakonom propisano da glavni tužilac predstavlja Tužilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši nadzor nad radom svih tužilaca.
Detektor je ranije pisao da je Tužilaštvo BiH odlučilo da neće procesuirati prijavu protiv Milorada Dodika za raspirivanje vjerske mržnje tokom govora na predizbornom skupu na kome je rekao da se “muslimani useljavaju kao amebe” na područja gdje žive Srbi.
Tužilaštvo BiH je najprije potvrdilo da je formiralo predmet, ali su uskoro saopštili da je on prebačen u Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. Državni tužioci su utvrdili da izjavama nije počinjeno krivično djelo raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje, pa su predmet prebacili u Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo, uz sugestiju da bude procesuirano kao javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje.
Ranije istraživanje Detektora otkrilo je kako je Dodik najveći pojedinačni izvor mrzilačkih poruka u BiH. On je bio političar s najviše izjava koje mogu poticati na širenje mržnje zabilježenih u bazi podataka tokom 2022. godine, ali se protiv njega tada vodila samo jedna istraga i nije podignuta niti jedna optužnica do danas za govor mržnje, koji je nastavio i tokom predizborne kampanje krajem prošle godine.