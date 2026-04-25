Predmet govora mržnje protiv Milorada Dodika prenesen u banjalučko Okružno tužilaštvo

Iz Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci su potvrdili za Detektor kako su zaprimili na nadležno postupanje prijave u vezi s javnim istupima Milorada Dodika i da se predmet nalazi u radu, ali nam nisu dali više informacija.

Iz Državnog tužilaštva su prethodno naveli kako je “predmet koji se odnosi na više prijava, uključujući i prijavu Mujagić Satka iz Prijedora u vezi javnog istupa Dodik Milorada u emisiji na RTRS, odlukom tužitelja donesenom 30. marta 2026. godine, ustupljen na dalje procesuiranje Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka”, piše Detektor.

- Sve dalje upite u vezi navedenog predmeta, možete uputiti navedenom tužilaštvu - stoji u odgovoru Tužilaštva koji je nakon upita proslijeđen i Mujagiću.

Mujagić, koji je preživio logore “Omarska” i “Manjača”, prijavu je podnio 2021., nekoliko dana nakon što je u emisiji RTRS-a u avgustu te godine Dodik rekao da su Bošnjaci “podanički narod, nema ih dovoljan broj, nemaju dovoljne kapacitete, nisu državotvoran narod, narod bez karaktera”, jer je smatrao da se ove izjave mogu označiti kao govor mržnje.

Mujagić za Detektor kaže kako još nije informisan o tome zašto je predmet, nakon četiri godine, iz Državnog tužilaštva prebačen na Okružno tužilaštvo u Banjoj Luci.

- Znači, Tužilaštvu BiH je trebalo preko četiri godine da se sjeti da slučaj treba da procesuira neko drugi? S obzirom da je slučaj već jednom prebačen s entitetskih organa na državne, pa sad nazad, nakon pet godina, opet na entitetske, mogu reći da ti ljudi u Tužilaštvu ili ne rade svoj posao ili su obični amateri ako im je trebalo više od četiri godine da se sjete da nisu nadležni ili namjerno odugovlače, što je zloupotreba položaja... Nadam se da će u Banjoj Luci biti malo brži, treba svakom dati šansu, pa onda izvoditi zaključke - kaže Mujagić za Detektor.

Mujagić je ranije rekao kako je 10. avgusta 2021. dao izjavu u policiji u Kozarcu zbog ove prijave. Podsjeća da je predmet u septembru 2021. prebačen iz prijedorskog Okružnog javnog tužilaštva u Tužilaštvo BiH, gdje je u decembru te godine dao izjavu tužiocu Olegu Čavki.