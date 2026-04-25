"Žene u crnom" se najoštrije protive puštanju ratnog zločinca Ratka Mladića na liječenje u Srbiju

"Žene u crnom" oštro se protive zahtjevu da se na liječenje u Srbiju privremeno pusti Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, saopćile su aktivistice nakon što je u medijima objavljeno da je porodica poslala zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Haggu (MMKS) zbog njegovog zdravstvenog stanja.

U saopštenju „Žena u crnom“ se navodi da zahtjev koji je podnesen predstavlja ponižavanje i vrijeđanje žrtava genocida, kojima Mladić “prije deportacije i pogubljenja nije dao ni sekundu da popiju vodu ili se oproste od najmilijih”.

- Nehumani zahtjev režima uvreda je i za sve odgovorne građanke i građane Srbiji koje se solidarišemo sa žrtvama genocida i svih zločina počinjenih u naše ime. Sramotni zahtjev režima još jednom dokazuje da su na vlasti ratni huškači ili aktivni počinioci zločina iz 90-ih, negatori ratnih zločina, obožavaoci i lika i dela ratnih zločinaca, prvenstveno R. Mladića“, poručuju.

Napominju da je Srbija, koja je ponudila garancije za Mladićevo privremeno puštanje, sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju sarađivala samo i isključivo na pritisak Evropske unije i da nije bilo toga vjeruju kako nikada ne bi niti procesuirala, niti isporučila Haškom tribunalu ratne zločince jer nikada nije imala politički kapacitet niti političku volju.

- Društvo u Srbiji, nažalost, živi u poricanju, relativizaciji i veličanju ratnih zločina i ratnih zločinaca. Dominira i dalje nekažnjivost na svim nivoima. Odbijamo da se povinujemo političkoj tendenciji da živimo u miru bez pravde. Odbijamo da vjerujemo u to da je moguća pravda bez kazne. I dalje ćemo se bespoštedno zalagati za kažnjivost zločina, koja će prije svega značiti pravdu za žrtve ratnih zločina - zaključile su „Žene u crnom“.