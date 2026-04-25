U Zagrebu održana Večer Mostaraca, okupljeno oko 450 gostiju

U Zagrebu je sinoć održana Večer Mostaraca, u organizaciji Udruženja Klub Mostaraca, koja je okupila oko 450 gostiju, Mostaraca, prijatelja Mostara te predstavnika društvenog, kulturnog i političkog života.

Među pozvanima su bili predsjednik Hrvatskog narodnog parlamenta BiH Dragan Čović i Darijana Filipović, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH i kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Kroz program posvećen povezivanju Mostara i Zagreba kulturnim, društvenim i humanitarnim sadržajem, ovogodišnji susret još je jednom potvrdio koliko su veze između Mostara, Zagreba i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini važne za očuvanje identiteta, podršku zavičaju i nastavak institucionalne saradnje.

U službenom dijelu programa okupljenima se obratio predsjednik Udruženja Klub Mostaraca Ante Barišić, koji je naglasio kako Mostar ostavlja dubok trag i u onima koji u njemu nisu živjeli, ali su ga na neki način susreli i prepoznali njegovu posebnost.

- Večeras smo svi ovdje domaćini. Nema gostiju. Ljubav prema našem rodnom gradu nosimo u srcu i ona nas vraća kroz cijeli život. Posebno sam sretan što je večeras ovdje mnogo ljudi koji nisu živjeli u Mostaru i nemaju izravnu vezu s Mostarom, ali ih je Mostar dotaknuo i ostavio trag. Nisu se mogli oduprijeti toj čarobnoj privlačnosti koju naš grad na Neretvi ima - kazao je Barišić.

Učestvovanje ministra vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana dalo je večeri snažnu institucionalnu dimenziju. U svome obraćanju istaknuo je kako Mostar nije samo grad na Neretvi, nego simbol susreta, ljubavi i povezanosti, naglasivši poseban senzibilitet Vlade Republike Hrvatske prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.

- Bez obzira na granice, koje su više u našim glavama, mi smo isti narod. Kada radimo zajedno da se isprave nepravde i uklone sve one diskriminacije u Izbornom zakonu koje onemogućavaju izbor legitimnih hrvatskih predstavnika u najvažnija tijela, onda mi to daje još veću snagu. Moramo raditi zajedno, a radit ćemo zajedno ako imamo prave ljude na pravim mjestima. Nije slučajno da smo podržali Darijanu Filipović, koja ima kapacitet, i ljudski i stručni, predstavljati Hrvate u Bosni i Hercegovini i inozemstvu - istaknuo je Grlić Radman.

Poruku večeri dodatno je zaokružila Filipović, koja je istaknula kako se povezanost Mostara i Zagreba ne iscrpljuje samo u zavičajnoj emociji, nego se potvrđuje kroz ljude, institucije i konkretne oblike saradnje. Govoreći iz lične perspektive, osvrnula se na vlastitu vezu s Mostarom, gradom u koji se doselila iz Stoca i u kojem je, kako je kazala, provela veći dio života, naglasivši kako se osjećaj pripadnosti gradi kroz trajne veze, odgovornost i zajedničko djelovanje.

- Sretna sam što smo već treću godinu zaredom okupljeni baš na ovom mjestu i što nas okuplja Klub Mostaraca. Naša snaga i zajedništvo, utemeljeni u kulturi, identitetu i vrijednostima koje zajedno nosimo, nikako nisu omeđeni granicama. Upravo zato ova naša povezanost ne treba biti samo sentimentalna, nego treba imati snažnu razvojnu dimenziju i, zahvaljujući trudu i energiji Kluba Mostaraca, poprimati konkretne oblike saradnje, i na gospodarskom i na svakom drugom planu - poručila je Filipović.

U nastavku večeri predstavljen je projekt nove zgrade Hrvatskog narodnog kazalište u Mostaru, uz videoobraćanje gradonačelnika Mostara Marija Kordića i predstavljanje mostarskih kulturnih, društvenih i sportskih predstavnika.

- Ove godine posebno mi je drago što je u fokusu izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. To nije samo jedan projekt, nego simbol našeg identiteta, naše kulture i našeg prava da stvaramo i razvijamo vlastite institucije. Mostar živi u svakome od nas, bez obzira gdje se nalazimo. Mostar je tamo gdje su njegovi ljudi, a večeras je to i Zagreb - naglasio je gradonačelnik Kordić.

Ova večer još je jednom pokazala kako zavičajna okupljanja nadilaze okvir svečanog susreta, s posebnim naglaskom na kulturni program i humanitarnu dimenziju kroz potporu Udruzi „Osmica“ te aukciju slike akademskog umjetnika Marina Topića, čiji je prihod namijenjen radu škole za djecu s posebnim potrebama „Moj svijet“ u Mostaru.

Večeri Mostaraca u Zagrebu prisustvovali su i federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić, federalni ministar pravde Vedran Škobić, dopredsjednik RS Davor Pranjić, predsjednica Vlade HNK Marija Buhač, predsjednik Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona Ludvig Letica, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar Marko Novak, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića Danijela Blažanović, ministar ekonomije Republike Hrvatske Ante Šušnjar, državni sekretar Centralnog državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, zastupnik u Hrvatskom saboru Dario Pušić i generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru Marko Babić.