Branko Blanuša: Stotine miliona maraka smo izgubili zbog Rašida Serdarova

„Strateškom resursu Republike Srpske, njenoj Elektroprivredi, prijeti sudbina Šuma i Željeznica Republike Srpske. Ono od čega je mogla živjeti čitava Republika Srpska, drugo preduzeće po dobiti u 2023. godini, pretvara se u posrnulog giganta zbog neodgovornog i neracionalnog poslovanja“, kaže predsjednik SDS-a Branko Blanuša, komentarišući činjenicu da je EPRS prošlu godinu završila sa gubitkom od 56 miliona KM.

Da je imala dobrog domaćina, ističe predsjednik SDS-a, Republika Srpska je mogla živjeti od izvoza električne energije:

„Ovako, od jedinog izvoznika u regionu, postali smo uvoznik, a građani plaćaju cijenu. Dok se gomilaju gubici, milioni se troše na reklamiranje u medijima. Cijenu bahatosti režima, kao i uvijek, plaćaju građani koji sa svakim snijegom višednevno ostaju bez urednog snabdijevanja i hrane u zamrzivačima koje su skupili tokom ljeta teškim radom, a da ne govorimo o štetama koje trpi privreda.“

Umjesto javnog interesa, u fokusu poslovanja EPRS je privatni interes, što je dovelo do kolapsa.

„Dvije decenije su praznili kacu i sada se došlo do njenog dna, a na tom dnu je uništena RiTE Ugljevik, ugrožena energetska stabilnost i građani koji su zimus bili bez grijanja jer u Ugljeviku nema uglja. Izvozimo ugalj, a za naše potrebe ga nema. Da li je to važniji interes preprodavaca od interesa naroda“, pita predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

„Najstrašnije od svega jeste da živimo u društvu u kojem niko ne odgovara zbog toga. Poput kriminalaca hapse i procesuiraju one koji ukradu koji kilovat struje jer nemaju od čega da je plate, ali one koji su opljačkali stotine miliona iz energetskog sektora ne diraju“, konstatuje on.

Republika Srpska mora konačno postati pravna i pravedna, kaže Blanuša i naglašava:

„Stotine miliona maraka smo izgubili zbog Rašida Serdarova, nepravovremenog postizanja dogovora sa Slovencima, bacanja novca u nepotrebno medijsko oglašavanje, ali i zbog „izlaska u susret“ pojedinim trgovcima strujom. Za taj novac mogli smo sanirati RiTE Ugljevik i danas bi imali energetsku stabilnost. Svim tim pitanjima trebalo bi da se pozabave istražni organi i pozabaviće se nakon oktobra“, poručio je Blanuša.