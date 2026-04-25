Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak: Otvorili smo put za "Eurotransplant", sve je do entiteta

Na 7. sjednici Konferencije za područje zdravstva u BiH, kojom je predsjedavala ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak, uz učešće entitetskih ministara zdravstva i šefa Odjela za zdravstvo Brčko distrikta BiH razmatran je niz otvorenih pitanja iz oblasti zdravstvene politike koja bi olakšala život građana, ali nije postignuta saglasnost o više ključnih inicijativa.

Neopravdan zastoj

Zašto entitetski ministri nisu podržali inicijativu za izradu strateških dokumenata u zdravstvu?

- Mislim da bi bilo dobro da vam na ovo pitanje odgovore ministri koji nisu prihvatili inicijativu. Ali, evo, ukratko ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske istakao je da ne postoji suglasnost za izradu takvog strateškog dokumenta, dok su mi razlozi Federalnog ministra zdravstva, iskreno govoreći, ostali sasvim nejasni. Jednostavno mislim da nije bilo volje i spremnosti. Uvjerena sam, da bi izrada ovakvog dokumenta mogla doprinijeti kvalitetnijem planiranju i efikasnijem korištenju međunarodnih sredstava i fondova. S obzirom da takav okvirni dokument ne bi zadirao u ustavne nadležnosti u Bosni i Hercegovine, odnosno sadržavao bi konsolidirane i usuglašene strateške pravce nadležnih entiteta, ostaje nejasno zašto su entiteti glasali protiv.

Zakonska prepreka za medicinsku primjenu kanabisa je uklonjena, zašto pacijenti i dalje nemaju pristup lijekovima na bazi kanabisa?

- Neophodno je da entitetska ministarstva zdravstva dopune, tj. prilagode svoje pravilnike, dakle, dokumente koje donose resorni ministri. U kliničkoj praksi u Bosni i Hercegovini opioidi poput morfija, fentanila, metadona, kentamina i sl. se već primjenjuju. To jasno pokazuje da zdravstveni sustav već ima institucionalne, stručne i nadzorne kapacitete za sigurno i odgovorno upravljanje terapijama koje nose povećani regulatorni rizik. Slijedom toga, uz jasno definirane medicinske indikacije, standardizirane kliničke protokole te sustav nadzora i kontrole, ne postoji suštinska prepreka da se i kanabis uvede u medicinsku primjenu u okviru kontroliranog i strogo reguliranog sustava. Ministarstvo civilnih poslova BiH je završilo svoj dio posla, odnosno nema dalje nadležnosti u ovom procesu. Očekujemo od nadležnih da u narednom periodu djeluju efikasno i odgovorno, dakle, bez daljeg odgađanja, kako bi terapija postala dostupna onima kojima je potrebna. Dalje zastoje u ovom procesu, nije moguće opravdati ni pravno, ni stručno, a najmanje ljudski.

Očekivanja od BiH

Kako se čini, i napredak oko šansi za transplantacije organa zavisi od entiteta?

- Sporazum o edukaciji i treningu tzv. TTA koji je BiH dobila od „Eurotransplanta“ krajem 2025. godine je bez odgađanja proslijeđen entitetskim ministarstvima radi daljeg postupanja. Time je Ministarstvo civilnih poslova završilo svoj dio posla, odnosno dalje aktivnosti su sada na nadležnim entitetskim razinama vlasti. Potpisivanje ovakvih sporazuma omogućilo bi izravnu suradnju transplantacijskih centara i zdravstvenih ustanovama u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica „Eurotransplanta“, uključujući razmjenu znanja i dobre prakse, ali u ograničenom kapacitetu i organa. Dakle, TTA otvara mogućnost da Bosna i Hercegovina, u ograničenom opsegu, bude uključena u „Eurotransplant“ sustav, uz predviđeno ograničeno uključivanje pacijenata iz Bosne i Hercegovine u europski sustav razmjene organa, te uz paralelno ispunjavanje svih preduvjeta za punopravno članstvo.

„Eurotransplant“ u ovoj fazi očekuje i to da ih izvijestimo o korištenju ponuđenog mehanizma TTA sporazuma, tj. o transplantacijskim centrima BiH koji žele uspostaviti suradnju s transplantacijskim centrima zemalja „Eurotansplanta“, na koji u konačnici i sam „Eurotransplant“ mora dati sugasnost. Žele vidjeti kakvi su naši planovi o tom pitanju, ali ovaj dio posla je sada na entitetima.