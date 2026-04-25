Cijena "kršćanskih" iluzija: Desničarski mračnjaci najveću štetu prave upravo Hrvatima u BiH

U Zagrebu se danas održava svojevrsni političko-ideološki dernek pod nazivom “TradFest”, koji pokušava prodati priču o “padu liberalizma” i “novom usponu kršćanskih nacija”. U prevodu – još jedno okupljanje desničarskih neurotičnih propovjednika koji svijet gledaju kroz karikirani sukob civilizacija, gdje su “oni” (a oni su vrlo šarolika grupa, od liberala preko ljevičara i muslimana do feminiziranih muškaraca) prijetnja, a “mi” posljednja linija odbrane.

Linija fronta

U taj narativ pokušavaju ugurati i Bosnu i Hercegovinu – kao navodnu liniju fronta između muslimana i kršćana. Kao da su milijarde ljudi svedene na jednu ideju, jednu volju i jedan sukob. Kao da je stvarnost toliko jednostavna.

Naravno, Hrvatska je slobodna država i svako ima pravo da organizuje šta želi i o temi o kojoj želi. Ali problem počinje onog trenutka kada se takve konstrukcije počnu politički izvoziti u BiH i našu zemlju dovoditi u kontekst radikalno desničarskog narativa o nekakvom sukobu civilizacija.

A ako postoji neko kome ovakav narativ najmanje odgovara – to su Hrvati u Bosni i Hercegovini.

U zemlji u kojoj su brojčano višestruko slabiji, njihov politički i društveni opstanak ne zavisi od konferencija u Zagrebu, nego od odnosa s Bošnjacima. Ne od “civilizacijskih sukoba”, nego od svakodnevnog suživota i političkog dogovora.

Takav dogovor se ne gradi tako što ćeš komšiju uvjeravati da je prijetnja.

Ti zajapureni hrvatski desničari koji ordiniraju na ovakvim skupovima, poput Nikole Grmoje, najveću štetu čine upravo Hrvatima u BiH. Naime, ovakva demonizacija Bošnjaka i omalovažavanje BiH mogu samo dodatno antagonizirati Bošnjake prema Hrvatima i jačati nepovjerenje.

Onaj ko bi se, u vlastitom interesu, prvi trebao ograditi od ovakvih događaja i poruka prema BiH jeste upravo hrvatska elita u našoj zemlji.

Ipak, teško je očekivati da će se politička elita Hrvata u BiH, oličena u HDZ-u, to ikada učiniti. Naime, takav narativ je uglavnom nešto s čim se i sami slažu – makar i prećutno. Možda će u odnosu s bošnjačkim strankama hinjiti priču o dogovoru i uvažavanju ne bi li izvukli što veću korist, dok će istovremeno podržavati i finansirati ovakve narative i slike o Bošnjacima.

Igra koja ima cijenu

To je politika dosljednog licemjerja prema Bošnjacima koju gledamo stoljećima unazad. I mnogi bošnjački predstavnici, nažalost, nasjedaju na nju. No, ne svi.

Problem je što takva igra ima cijenu.

Poruke da je BiH “propala država”, da su Bošnjaci nekakva islamistička opasnost, a treći entitet rješenje – neće slomiti Bošnjake. Ali hoće sistematski razarati povjerenje između Bošnjaka i Hrvata. A bez tog povjerenja – nema ni političkog prostora za ono što Hrvati u BiH zapravo žele.

Historija je tu već bila brutalno jasna: Bošnjaci se 1993. nisu mogli poraziti haubicama. Neće ni danas propagandom.

Ali se odnosi mogu trajno pokvariti.

A iz takvog razvoja događaja niko ne izlazi kao pobjednik – ali Hrvati u BiH bi vrlo lako mogli izaći kao veći gubitnici.

Zašto? Zato što su brojčano slabiji, teritorijalno disperzovani i politički upućeni na partnerstvo s Bošnjacima. Ako to partnerstvo razore vlastitim narativima o “prijetnji” i “sukobu civilizacija”, oni ne slabe Bošnjake – nego ruše vlastitu političku poziciju.

U takvom scenariju, umjesto dogovora dobijaju blokadu. Umjesto političkog utjecaja – izolaciju. Umjesto ravnopravnosti – trajnu sumnju. A novi izborni zakon ostat će vječiti san.

I na kraju, ono što pokušavaju predstaviti kao “odbranu identiteta” pretvara se u politički autogol. Jer u Bosni i Hercegovini se ne opstaje mitovima o sukobu, nego sposobnošću da se s drugima živi i pregovara.





Vampiri na balu

Na ovom balu vampira u Zagrebu učestvuje uistinu osebujno društvo. Tu je kardinal Vinko Puljić, dugogodišnji vrhbosanski nadbiskup i simbol politički angažiranog dijela Katoličke crkve u BiH. Džejms Karafano (James Carafano) dolazi iz američkog konzervativnog think-tanka Heritage Foundation, poznatog po tvrdoj desnoj agendi i geopolitičkom pristupu svijetu. Tu je i Rejmond Ibrahim (Raymond), publicista koji godinama gradi karijeru na narativu o sukobu Zapada i islama te priču o muslimana kao civilizacijskoj prijetnji Zapadu. Ivan Pepić je predavač iz sigurnosnih studija u Zagrebu, uključen u izradu koncepata poput trećeg entiteta, poznat po svojim antibošnjačkim stavovima.

Na panelu su i Boris Havel, fanatični pristalica Izraela i profesor koji se često bavi religijsko-političkim sukobima, nezaobilazni Nino Raspudić, saborski zastupnik i standardni glas konzervativne desnice u kariranim hlačama, te Zoran Krešić, novinar koji godinama zagovara treći entitet kao rješenje za BiH.