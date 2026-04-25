Forto zatražio da se strancima omogući polaganje vozačkog ispita uz prisustvo prevoditelja

Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine su saopćili da je resorni ministar Edin Forto (Naša stranka) zatražio od obrazovnih institucija da stranim državljanima omoguće polaganje vozačkog ispita uz prisustvo prevoditelja.

Kako je izjavio Forto, ako želimo biti dio Evropske unije, moramo uklanjati administrativne barijere za ljude koji dolaze da rade i žive u Bosni i Hercegovini. Dodaje da je ovo posebno važno za Kanton Sarajevo, gdje je veliki broj ambasada, međunarodnih organizacija i stranih kompanija.

Iz Ministarstva su ukazali da u zakonima i pravilnicima kojima je regulisana ova oblast ne postoji odredba kojom se strani državljani obavezuju na poznavanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini kako bi pristupili vozačkom ispitu.

Shodno tome, Ministarstvo je nakon, kako tvrde, dodatne analize važećih propisa zauzelo jasan stav: prisustvo prevoditelja tokom polaganja ispita je dozvoljeno, pod uslovom da prevoditelj ne učestvuje u rješavanju testova niti na bilo koji način utječe na ishod ispita.

Forto smatra da se ovim rješenjem omogućava jednak pristup za sve kandidate, bez diskriminacije, uz puno očuvanje regularnosti i kredibiliteta ispita. Zaključio je da time pokazujemo da smo otvorena i funkcionalna država.