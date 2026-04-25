Mustafa Cerić: Glavni zadatak novog člana Predsjedništva je snažan dijalog sa Zagrebom i Beogradom, a ne "jalova prepiranja"

Bivši reisu-l-ulema Mustafa efendija Cerić u novom komentaru dana govorio je o poslu sljedećeg člana Predsjedništva države Bosne i Hercegovine.

Njegov komentar prenosimo u cijelosti:

- Glavni posao sljedećeg člana Predsjedništva države Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda treba da bude da svoj mandat posveti kontaktu i dorasnom dijalogu sa susjedima, prije svih sa Zagrebom i Beogradom, prije nego krenu u svijet za slikanje.

Takav profil bi podrazumijevao nekoliko jasnih principa:

a) proaktivna diplomacija umjesto reaktivnih odgovora;

b) dosljedna komunikacija prvo sa susjedima pa onda sa međunarodnom zajednicom;

c) odvajanje unutrašnjih nesuglasica od vanjske politike; d) uporna argumentacija za suverenitet i teritorijalni integritet države, čak i kad ne daje brze rezultate.

Takav pristup ne bi eliminirao neslaganja, ali bi promijenio teren na kojem se ona odvijaju.

Jer, našem narodu je “pun kofer” jalovih prepiranja. Zamor od unutrašnjih konflikata često otvara prostor za političke alternative koje nude drugačiji stil, čak i ako ne nude radikalno drugačiju politiku.

Međutim, tu treba biti oprezan: dijalog sam po sebi nije rješenje ako nije praćen jasnim ciljevima i granicama. Postoji razlika između: dijaloga koji gradi poziciju države i dijaloga koji je samo forma bez sadržaja.

Prvi zahtijeva pripremu, strategiju i kontinuitet. Drugi brzo postaje još jedna verzija “jalovog prepiranja”, samo na drugom nivou.

Tišina nije neutralna. Osnovna greška u bošnjačkoj politici je vjerovanje da nedjelovanje čuva postojeće odnose. U stvarnosti, odnosi su dinamični i ako ih ne oblikujemo, oni će oblikovati nas.

Zato pitanje nije da li treba govoriti, nego kako, kome i s kojim ciljem.

Ako bi se politička energija preusmjerila sa unutrašnjeg dokazivanja na vanjsko uvjeravanje uz zadržavanje principijelnosti, Bosna i Hercegovina bi mogla početi redefinirati vlastitu poziciju ne kao stalno osporavanu, nego kao aktivno artikuliranu.

Onaj u Bošnjaka koji izađe sa jasnom i nedvosmislenom vizijom uspostave komunikacije i časnog dijaloga sa susjedima, takvi kakvi su, sigurno će dobiti povjerenje većine Bošnjaka. Sve drugu je jalova priča i gubitak dragocjenog vremena bosanskoj mladosti i bosanskoj nadi da će sljedeći biti bolji od prethodnog člana Predsjedništva, čija državotvorna učinkovitost je postala minimalna ili nikakva – poručio je Mustafa ef. Cerić.