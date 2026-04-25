Video / Sve više ljudi dolazi na Brezovaču: Evo zašto svi pričaju o ovom mjestu

Planinarski dom Brezovača već godinama okuplja ljubitelje prirode, ali i sve one koji traže bijeg od svakodnevice. U razgovoru s Arminom Nizićem otkrivamo šta ovu planinarsku oazu izdvaja od drugih, ali i šta posjetioce očekuje u narednom periodu.

I ove godine, 25. jula, održava se Brezovački planinarski festival, četvrti po redu koji, kako kaže Nizić, već prerasta u lijepu tradiciju. Osim festivala, Brezovača živi tokom cijele godine kroz proljetne i jesenje pohode, zimske igre i sankanje, nudeći sadržaj za sve generacije.

Poseban jubilej obilježen je i nedavno objavljenom monografijom povodom 20 godina postojanja, dok je avanturistički duh članova dodatno zabilježen kroz dokumentarni film s ekspedicije na Everest Base Camp.

Šta ljude vraća na Brezovaču, kakve priče nastaju među njenim gostima i zašto ovo mjesto ima posebnu energiju — pogledajte u našem video razgovoru.

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