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KARDINAL

Kardinal Vinko Puljić na desničarskom skupu u Zagrebu: "U BiH puno kuharica, a preslan ručak!"

Tamo je puno onih koji misle kako treba biti, ali nikako pametno napraviti - kazao je Puljić

Kardinal Vinko Puljić. Screenshot

D. H.

25.4.2026

Drugi je dan TradFesta u Zagrebu, manifestacije koja okuplja domaće i inozemne govornike iz konzervativnog spektra.

U fokusu današnjeg programa je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini te aktuelne geopolitičke prilike.

Posebnu nagradu ''Svjedok godine'' organizatori su uručili vrhbosanskom kardinalu u miru Vinku Puljiću.

Dodjeljuje se za dugogodišnji rad na očuvanju identiteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

"Malo ću sada parafrazirati. Kaže: "Kako je u Bosni i Hercegovini?" Znate kako? Ona narodna poslovica... "puno kuharica, preslan ručak". Tamo je puno onih koji misle kako treba biti, ali nikako pametno napraviti", ispričao je Vinko Puljić, vrhbosanski kardinal u miru.

"Dali smo nagradu "Svjedok godine" kardinalu Vinku Puljiću. Ja bih rekao ne samo svjedok godine, nego svjedok cijelog prošlog stoljeća, što je on sve prošao. Jedna ljudska zahvala za sve što je napravio za ljude u Bosni i Hercegovini", poručio je predsjedatelj TradFesta Vice Batarelo.

# KARDINAL VINKO PULJIĆ
# VINKO PULJIĆ
# KARDINAL
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