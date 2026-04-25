Video / Zelenara koja priča priču: Elvira Tucaković pretvorila posao u mjesto radosti za djecu i zajednicu

U vremenu kada cijene voća i povrća nezaustavljivo rastu, a kućni budžeti sve teže prate svakodnevne potrebe, rijetke su priče koje vraćaju vjeru u male, ali značajne promjene u zajednici.

Jedna takva dolazi iz Hadžića, gdje je Elvira Tucaković zajedno sa suprugom odlučila ostvariti svoj san, otvoriti vlastitu zelenaru. No, njihova radnja nije ostala samo mjesto kupovine. Vrlo brzo postala je prostor susreta, učenja i druženja.

Ono što ovu zelenaru izdvaja jeste pristup koji nadilazi klasičnu prodaju. Elvira je u svoj rad unijela kreativnost i emociju, pa tako redovno organizuje radionice za djecu, sarađuje s vrtićima i školama, te obilježava tematske dane poput Dana jabuke. Kroz igru i edukaciju, najmlađi uče o važnosti zdrave ishrane, porijeklu hrane i prirodi.