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LJUDSKE PRIČE

Video / Zelenara koja priča priču: Elvira Tucaković pretvorila posao u mjesto radosti za djecu i zajednicu

U vremenu rasta cijena i skromnih plata, ova hadžićka zelenara donosi nešto više od voća i povrća, edukaciju, druženje i ljubav prema zdravim navikama

Elvira Tucaković - Avaz
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Piše: Irmela Šabanović

25.4.2026

U vremenu kada cijene voća i povrća nezaustavljivo rastu, a kućni budžeti sve teže prate svakodnevne potrebe, rijetke su priče koje vraćaju vjeru u male, ali značajne promjene u zajednici.

Jedna takva dolazi iz Hadžića, gdje je Elvira Tucaković zajedno sa suprugom odlučila ostvariti svoj san, otvoriti vlastitu zelenaru. No, njihova radnja nije ostala samo mjesto kupovine. Vrlo brzo postala je prostor susreta, učenja i druženja.

Ono što ovu zelenaru izdvaja jeste pristup koji nadilazi klasičnu prodaju. Elvira je u svoj rad unijela kreativnost i emociju, pa tako redovno organizuje radionice za djecu, sarađuje s vrtićima i školama, te obilježava tematske dane poput Dana jabuke. Kroz igru i edukaciju, najmlađi uče o važnosti zdrave ishrane, porijeklu hrane i prirodi.

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Upravo ta kombinacija poslovne ideje i društvene odgovornosti učinila je da ova zelenara postane prepoznatljivo mjesto u lokalnoj zajednici. Dok mnogi bilježe pad kupovne moći i promjene u navikama potrošača, Elvira i njen suprug pokazuju da se autentičnost, trud i ljubav prema poslu i dalje prepoznaju.

Njihova priča podsjeća da i u izazovnim vremenima postoje ljudi koji ne odustaju od svojih snova, već ih pretvaraju u nešto što koristi svima.

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# HADŽIĆI
# ELVIRA TUCAKOVIĆ
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