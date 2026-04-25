Očekuje se hitna sjednica zbog gašenja Željezare: Traži se odgovornost za hiljade radnika bez posla

Poslanici Kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH podnijeli su zahtjev za sazivanje hitne sjednice ovog doma, na kojoj bi se razmatrala situacija nakon gašenja Željezare u Zenici, te donošenje mjera zaštite domaće proizvodnje čelika. Potpuna inertnost Predsjedavajući Kluba Šerif Špago kazao je za “Avaz” da očekuje da sjednica bude održana 29. aprila, prije ili nakon zakazanog redovnog zasjedanja, a na njoj bi se tražila odgovornost za gubitak gotovo 1.200 radnih mjesta u NŽZ, te više od 9.000 radnih mjesta u povezanim firmama, kao i načini da ona budu spašena. - Već dva mjeseca od vlasti niko ništa ne poduzima. Odluka o uvođenju zaštitnih mjera povučena je s dnevnog reda Vijeća ministara, ministri iz HDZ-a nisu glasali za nju. Imali smo i informaciju da je Vlada FBiH dala saglasnost na tu odluku, pa je onda povukla. Prilika je da na sjednici Predstavničkog doma dođemo do relevantnih činjenica i da vidimo ko nije poduzeo mjere iz svoje nadležnosti – kazao nam je Špago.

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On podsjeća na kašnjenje u obnovi pruge u Jablanici, što je stvorilo velike dugove u svim kompanijama koje koriste željeznički transport, te se plaši da je to bio početak kraha industrije, koja je strateški interes države. - Imajući u vidu inertnost vlasti, federalne u kojoj su Trojka i HDZ i državne u kojoj je i SNSD, želimo vidjeti je li to utjecaj uvozničkih lobija. Mislim da je na hitnoj sjednici prilika da sva javnost sazna ko je odgovoran i zašto, kao u nekim zemljama u okruženju, nisu uvedene zaštitne mjere koje su predviđene i našim zakonima - kaže Špago. Prema njegovim riječima, za takve mjere u ovom trenutku je kasno, ali „bit će potrebne ako se bude dolazilo do nekih rješenja, koja predlaže Vlada FBiH s Energoinvestom i ako se nastavi proizvodnja“. - Bojim se da su ljudi u institucijama nedorasli i ne razumiju tu problematiku, pa sve prepuštaju tržištu, a znamo da se naše firme, bez pomoći države, teško mogu nositi s globalnim proizvođačima čelika i drugih proizvoda – ističe Špago. Alarm za nadležne Poslanik Branislav Borenović smatra da se BiH nalazi u dosta zabrinjavajućoj situaciji, ali i da entitetske vlasti ne mogu biti abolirane od odgovornosti.

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