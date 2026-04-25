Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODRŽAN SASTANAK

Plenković s predstavnicima američke kompanije o Južnoj interkonekciji: U utorak potpisivanje sporazuma između Hrvatske i BiH

Razgovarali smo o pravnim, tehničkim i finansijskim aspektima projekta, kojeg Vlada Hrvatske podupire u okviru nastojanja da se osnaže energetske poveznice Hrvatske i BiH, rekao je Plenković

E. Z.

25.4.2026

Hrvatski premijer Andrej Plenković održao je radni sastanak s predstavnicima američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC u vezi s daljnjim koracima oko realizacije Južne plinske interkonekcije.

Prema informacijama "Avaza", u utorak bi Hrvatska i BiH trebale u Dubrovniku potpisati međudržavni sporazum o ovom važnom projektu.

- Ovaj projekt važan je za energetsku sigurnost BiH i diverzifikaciju opskrbe plinom. Ujedno bi se time povezao plinski sistem Hrvatske s BiH te dodatno osnažila uloga LNG terminala na Krku.

Razgovarali smo o pravnim, tehničkim i finansijskim aspektima projekta, kojeg Vlada Hrvatske podupire u okviru nastojanja da se osnaže energetske poveznice Hrvatske i BiH - naveo je Plenković na platformi X.

Potpisivanjem međudržavnog sporazuma bi se trebale okončati sve procedure oko ovog pitanja, a ostaje još da se vidi šta će biti s pitanjem državne imovine.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# HRVATSKA
# AAFS INFRASTRUCTURE AND ENERGY
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (22)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.