Plenković s predstavnicima američke kompanije o Južnoj interkonekciji: U utorak potpisivanje sporazuma između Hrvatske i BiH

Hrvatski premijer Andrej Plenković održao je radni sastanak s predstavnicima američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC u vezi s daljnjim koracima oko realizacije Južne plinske interkonekcije.

Prema informacijama "Avaza", u utorak bi Hrvatska i BiH trebale u Dubrovniku potpisati međudržavni sporazum o ovom važnom projektu.

- Ovaj projekt važan je za energetsku sigurnost BiH i diverzifikaciju opskrbe plinom. Ujedno bi se time povezao plinski sistem Hrvatske s BiH te dodatno osnažila uloga LNG terminala na Krku.

Razgovarali smo o pravnim, tehničkim i finansijskim aspektima projekta, kojeg Vlada Hrvatske podupire u okviru nastojanja da se osnaže energetske poveznice Hrvatske i BiH - naveo je Plenković na platformi X.

Potpisivanjem međudržavnog sporazuma bi se trebale okončati sve procedure oko ovog pitanja, a ostaje još da se vidi šta će biti s pitanjem državne imovine.