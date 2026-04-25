Video / Teo Domuz: Domovina nije riječ to je obaveza koju živimo svaki dan

U Multimedijalnoj sali Općine Hadžići održana je promocija knjige Krvlju ispisana sloboda, autora Refik Kauković, koja donosi svjedočanstva o borbi i žrtvi boraca Armije RBiH.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
U Hadžićima promovirana knjiga “Krvlju ispisana sloboda” autor Refik Kauković podsjetio na ratnu istinu, Teo Domuz otvoreno govorio o naslijeđu, vojsci i ličnom putu
U Multimedijalnoj sali Općine Hadžići održana je promocija knjige Krvlju ispisana sloboda, autora Refik Kauković, koja donosi svjedočanstva o borbi i žrtvi boraca Armije RBiH.
Kauković je u kratkom, ali snažnom obraćanju podsjetio na ratne dane i važnost očuvanja istine o onima koji su branili domovinu. Ipak, fokus večeri bio je razgovor sa Teom Domuzom, čije su riječi izazvale posebnu pažnju prisutnih.
U otvorenom i emotivnom intervjuu, Domuz je govorio o teretu i ponosu prezimena koje nosi, naslijeđu svog oca Čedomira Domuza, ali i o vlastitom životnom putu, od vojne karijere do odluke da krene drugačijim putem i javno djeluje kroz savremene kanale komunikacije.
Njegovi odgovori nisu ostali samo na prošlosti dotakao se i današnjeg shvatanja patriotizma, odnosa mladih prema državi, ali i odgovornosti koju nosi svako ko ima glas u javnosti.
Razgovor je pokazao da borba za vrijednosti ne prestaje završetkom rata ona se nastavlja kroz riječ, primjer i lični angažman.
"AVAZ" SAZNAJE
NA POMOLU NOVA KATASTROFA
SAOBRAĆAJNA NESREĆA
"AVAZ" NA LICU MJESTA
MALTRETIRANJE BOŠNJAKA