Priznanje za Mustafu ef. Cerića: Izabran u međunarodni odbor Salvator Mundi Globala

Bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić dobio je novo međunarodno priznanje – primljen je u međunarodni odbor organizacije Salvator Mundi Global.

Riječ je o globalnoj platformi koja se bavi etičkim utjecajem, njegovom praktičnom primjenom te stvaranjem mjerljivih rezultata na svjetskom nivou. Organizacija djeluje na principima tzv. univerzalnog moralnog kompasa i filozofije „Brain-Heart-Capital“, s ciljem izgradnje održivog i pravednog društva za sadašnje i buduće generacije.

Cerić je o imenovanju obaviješten pismom koje mu je uputio Mario Diel, osnivač i predsjednik organizacije. U poruci je naglašeno da će njegovo učešće imati poseban značaj, naročito u vremenu kada je međureligijski dijalog važniji nego ikada.

– Vaše buduće učešće bit će od najveće važnosti jer je međuvjerski dijalog važniji nego ikad – naveo je Diel, ističući zadovoljstvo što je Cerić prihvatio poziv za članstvo.

Uz to, Ceriću je upućen i poziv da se pridruži najvišem tijelu organizacije – Globalnom vijeću za etiku i upravljanje usmjerenom na čovjeka, koje okuplja istaknute svjetske ličnosti iz politike, ekonomije i religije.

Među članovima ovog tijela nalaze se bivši premijer Malte Joseph Muscat, ugledni rabin David Rosen, bivši potpredsjednik Svjetske banke Otaviano Canuto, kao i niz drugih međunarodnih stručnjaka i javnih ličnosti.

Iz Salvator Mundi Globala ističu da se njihov rad zasniva na principima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode vjerovanja, borbe protiv korupcije, zaštite radnih prava i okoliša, kao i transparentnosti i odgovornosti u radu. Njihov okvir usklađen je s ključnim međunarodnim dokumentima, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i smjernice Ujedinjenih nacija.

Imenovanje Mustafe Cerića u ovo tijelo još je jedna potvrda njegovog dugogodišnjeg angažmana na polju međureligijskog dijaloga i globalne etike.