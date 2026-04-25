Misterija nestalih tramvaja: Gdje je završilo 19 novih vozila i zašto se obnavlja depo dok građani čekaju prevoz satima?

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta i direktorica ureda EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu Stela Melnic potpisali su jučer mandatno pismo za projekt rekonstrukcije tramvajskog depoa. Potpisivanju je prisustvovao i ambasador Austrije u BiH Georg Diwald, čija je vlada osigurala grant od 450.000 eura za pripremu idejnog rješenja ovog projekta, piše !Odgovor.ba.

Revitalizacija infrastrukture i urbanog središta

Direktorica Melnic istakla je da se regeneracija depoa nadovezuje na dosadašnja ulaganja u nova vozila i širenje mreže. Prema njenim riječima, cilj je osigurati pouzdano funkcionisanje sistema i zaštititi prethodne investicije, uz istovremenu revitalizaciju centralne urbane lokacije i njenu bolju integraciju s okolnim naseljima.

Projektom je predviđena obnova tramvajskog i autobuskog depoa, s posebnim fokusom na energetsku efikasnost objekata i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje zastarjelih vozila. Ministar Šteta naglasio je da će investicija, čija ukupna vrijednost iznosi 10 miliona eura, omogućiti sigurnije održavanje vozila i efikasniji rad kompletnog sistema javnog prevoza.

Pitanje funkcionalnosti novih vozila bez odgovora

Iako se rekonstrukcija depoa predstavlja kao ključni infrastrukturni korak, u javnosti raste nezadovoljstvo zbog trenutnog stanja u saobraćaju. Naime, od 25 novih tramvaja, čija je nabavka građane koštala oko 130 miliona KM, na šinama je trenutno aktivno svega šest vozila.

Uprkos novim pohvalama o nabavci opreme, ministar Šteta ni ovom prilikom nije ponudio konkretno objašnjenje zašto većina novih tramvaja nije u funkciji. Izostanak informacija iz Ministarstva saobraćaja KS i preduzeća GRAS dodatno potpiruje sumnje u opravdanost i dinamiku realizacije skupih projekata modernizacije.