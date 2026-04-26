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DOŽIVOTNA ROBIJA

Oglasio se sin ratnog zločinca Ratka Mladića o premještanju na liječenje u Srbiju: Nisam siguran da će izdržati

Nadam da će odgovor stići što prije, otac je na samrti, o čemu su saglasni svi ljekari, kazao je sin ratnog zločinca

Mladić ponovo progovorio o stanju ratnog zločinca Ratka Mladića: Jako je loše. Društvene mreže

B. S.

26.4.2026

Zdravstveno stanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića je loše, a tim povodom ponovo se oglasio njegov sin, Darko Mladić.

- Zdravstveno stanje Ratka Mladića je jako loše i ako se nešto brzo ne preduzme, nisam siguran da će moći izdržati - izjavio je za RTRS njegov sin Darko.

Mehanizmu za krivične sudove u Hagu (Haagu) zvanično je upućen zahtjev za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji.

- Nemamo mogućnosti da saznamo nešto novo, bojim se samo da ne odugovlače sa odlukom. Nadam da će odgovor stići što prije, otac je na samrti, o čemu su saglasni svi ljekari - kazao je sin ratnog zločinca.

Optužnice po kojima je osuđen

Podsjetimo, ratni zločinac Ratko Mladić proglašen je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice:

Kriv za genocid u Srebrenici 1995. godine.

Progoni, istrebljenje, ubistva, deportacije i prisilno premještanje stanovništva, ubistva, teroriziranje civila (snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva) te uzimanje pripadnika UN za taoce.

Presuda potvrđuje Mladićevo učestvovanje u četiri ključna UZP:

Trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva:

S teritorija Bosne i Hercegovine na koje su bosanski Srbi polagali pravo.

Opsada i teroriziranje Sarajeva:

Višegodišnja kampanja granatiranja i snajperiranja civilnog stanovništva.

Genocid u Srebrenici

Eliminacija vojno sposobnih muškaraca i dječaka bosanskih muslimana.

Zarobljavanje osoblja UNPROFOR-a radi sprječavanja zračnih udara NATO.

Ratni zločinac Ratko Mladić se trenutno nalazi u pritvorskoj jedinici u Hagu (Scheveningen) i navodno je teškog zdravstvenog stanja.

# RATNI ZLOČINAC
# DARKO MLADIĆ
# RATKO MLADIĆ
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