Kraj spekulacijama: Crnadak formira novu političku stranku

Šef kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak, predao je Osnovnom sudu u Banjoj Luci zahtjev za registraciju nove političke stranke.

Kako Srpskainfo saznaje, nova politička partija nosit će naziv Partija demokratskog progresa RS.

Time je, praktično, stavljena tačka na višemjesečne spekulacije oko toga da će Igor Crnadak zbog neslaganja s aktuelnim vrhom PDP i novoformiranog političkog pokreta gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, napustiti PDP u čijem je radu učestvovao od samog osnivanja.

Iako još nije poznato ko bi sve od dosadašnjih visokih funkcionera PDP, pored Crnatka, mogao da pređe u PDP Republike Srpske, odlično obaviješteni izvori portala Srpskainfo tvrde da će se u novoj partiji naći još „zvučnih imena“ kako iz PDP, tako i nekih drugih političkih stranaka.

Inače, prethodnih mjeseci aktuelni šef kluba poslanika PDP u NS RS u svojim izjavama nije skrivao da se ne slaže s politikom koju vode Draško Stanivuković i njegov novi pokret, da se protivi sve očiglednijoj saradnji Stanivukovićevog pokreta sa SNSD, kao i sve vidljivijim pokušajima da se PDP potpuno ugasi.

Govoreći još krajem septembra prošle godine o stanju u PDP, Crnadak je za Srpskainfo, podsjećamo, tada rekao da „ako se pred njega stavi dilema da mora da odustane od onoga u šta vjeruje“ da će se „vjerovatno razići sa aktuelnim rukovodstvom PDP“.