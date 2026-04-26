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POLITIČAR IZ RS

Kraj spekulacijama: Crnadak formira novu političku stranku

Apsolutno ne želim nikakvu saradnju s onima koji su uništili Republiku Srpsku, uspostavili ovoliku korupciju

Igor Crnadak. Avaz

A. O.

26.4.2026

Šef kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak, predao je Osnovnom sudu u Banjoj Luci zahtjev za registraciju nove političke stranke.

Kako Srpskainfo saznaje, nova politička partija nosit će naziv Partija demokratskog progresa RS.

Time je, praktično, stavljena tačka na višemjesečne spekulacije oko toga da će Igor Crnadak zbog neslaganja s aktuelnim vrhom PDP i novoformiranog političkog pokreta gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, napustiti PDP u čijem je radu učestvovao od samog osnivanja.

Iako još nije poznato ko bi sve od dosadašnjih visokih funkcionera PDP, pored Crnatka, mogao da pređe u PDP Republike Srpske, odlično obaviješteni izvori portala Srpskainfo tvrde da će se u novoj partiji naći još „zvučnih imena“ kako iz PDP, tako i nekih drugih političkih stranaka.

Inače, prethodnih mjeseci aktuelni šef kluba poslanika PDP u NS RS u svojim izjavama nije skrivao da se ne slaže s politikom koju vode Draško Stanivuković i njegov novi pokret, da se protivi sve očiglednijoj saradnji Stanivukovićevog pokreta sa SNSD, kao i sve vidljivijim pokušajima da se PDP potpuno ugasi.

Govoreći još krajem septembra prošle godine o stanju u PDP, Crnadak je za Srpskainfo, podsjećamo, tada rekao da „ako se pred njega stavi dilema da mora da odustane od onoga u šta vjeruje“ da će se „vjerovatno razići sa aktuelnim rukovodstvom PDP“.

– Apsolutno ne želim nikakvu saradnju s onima koji su uništili Republiku Srpsku, uspostavili ovoliku korupciju, napravili sistem u kojem se radi za jedan mali, uski krug porodica, koji su okrenuli vrijednosti u društvu. Mi, jednostavno, moramo do kraja raščistiti ovu situaciju u narednom periodu – rekao je tada Crnadak.

Istakao je i da se „do kraja mora raščistiti situacija u PDP, opoziciji u Republici Srpskoj i generalno na političkoj sceni“.

– Ja s takvim sistemom ne želim raditi, moramo ga maknuti. To bi bio najveći patriotizam. Ja sam dosljedan onome u šta vjerujem i za šta živim. Isključiv sam da neću da budem neki novi Stevandić ili Nešić – govorio je Crnadak.

# IGOR CRNADAK
# PDP
# RS
# BANJA LUKA
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