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NEUOBIČAJENA INTERVENCIJA

GSS Široki Brijeg u akciji: Dronom pronašli "zaigrane" koze nakon potrage u okolici grada

Predvečer su reagirali na poziv vlasnika stada koza u okolici Širokog Brijega te pomogli u lociranju, zaigrane ekipe

Pronađene koze. GSS Široki Brijeg

A. O.

26.4.2026

Članovi Gorske službe spašavanja Široki Brijeg 24.04.2026. bili su ponovno aktivni, ali za razliku od ranijih intervencija, kako kažu, ovaj angažman je bio dosta opušteniji.

Predvečer su reagirali na poziv vlasnika stada koza u okolici Širokog Brijega te pomogli u lociranju, zaigrane ekipe. 

Pilot drona je u zanimljivim uvjetima, gusta vegetacija te dosta promjenjivih izvora topline odradio dobar trening. U preletima je locirao dva stada ovaca, nešto krava ali na kraju su i same koze locirane, te uredno propraćene, saopćili su iz GSS-a Široki Brijeg.

# DRON
# GSS ŠIROKI BRIJEG
# KOZE
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