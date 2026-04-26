Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine: Naši zahtjevi i dalje nisu riješeni

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine saopćio je da ključna pitanja i zahtjevi koje kontinuirano upućuje nadležnim institucijama i dalje nisu riješeni, niti je ijedan od njih razmotren na zadovoljavajući način.

- Operativni pokazatelji su alarmantni: prosječno vrijeme čekanja dostiže i do 205 sati godišnje po vozaču, procedure nisu pojednostavljene, a administrativna opterećenja kontinuirano rastu. Posebno naglašavamo da pitanje trošarina nije ograničeno samo na akcize, već obuhvata cjelokupan fiskalni i parafiskalni okvir koji direktno ugrožava poslovanje sektora - navodi se u saopćenju.

Podsjećajuo da je Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine definisao 16 konkretnih zahtjeva za sistemsko rasterećenje poslovanja:

Povrat dijela trošarina i akciza na gorivo za međunarodni drumski transport (model EU prakse)

Uspostavljanje efikasnog sistema povrata PDV-a u inostranstvu

Smanjenje i harmonizacija parafiskalnih nameta (komunalne takse, članarine, naknade)

Smanjenje troškova registracije vozila i posebno poluprikolica (limitiranje cijena)

Uvođenje subvencija ili popusta na putarine za domaće prevoznike

Puna implementacija NCTS sistema bez dodatnih troškova za operatere

Digitalizacija transportne dokumentacije (implementacija e-CMR i eFTI sistema)

Uvođenje „zelenih traka“ na graničnim prelazima (min. 35–50% kapaciteta)

Smanjenje vremena zadržavanja na granicama kroz selektivne kontrole i digitalne alate

Usklađivanje rada svih inspekcijskih službi i regionalna koordinacija)

Harmonizacija carinskih procedura na nivou BiH

Rješavanje problema izgubljenih registarskih oznaka u međunarodnom transportu

Izmjene pravilnika o elektronskim CEMT dozvolama (ukidanje nerazmjernih troškova)

Priznavanje statusa „izvoznika usluga“ za drumske prevoznike

Usklađivanje propisa o vozačkim dozvolama (B kategorija do 4,25 t i rad od 18 godina uz obuku)

Administrativno rasterećenje poslovanja kroz pojednostavljenje procedura i smanjenje birokratije.

- Uprkos jasno definisanim zahtjevima i kontinuiranom dijalogu, nijedan od navedenih zahtjeva nije implementiran. Očigledno je da je dio administracije pogrešno procijenio da će sektor odustati – to se neće desiti.

Nažalost, institucije Bosne i Hercegovine nisu adekvatno zaštitile domaće prevoznike. Kao posljedica, sve češće se nameće rješenje izmještanja poslovanja, uključujući registraciju podružnica u državama Evropske unije.

Upozoravamo da bi već u avgustu moglo doći do kulminacije problema i nastavka masovne seobe transportnih kompanija, uz dodatni rast troškova u sektoru - ističu u Konzorcijumu.

Istovremeno, za mjesec septembar najavljene su koordinisane aktivnosti velikih evropskih transportnih asocijacija u Italija, Velika Britanija i Njemačka, što dodatno potvrđuje da je riječ o sistemskom problemu. Očekujemo da se i regionalni akteri aktivno uključe u njegovo rješavanje.

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine jasno poručuje: nećemo prihvatiti da administracija bude pobjednik nad realnim sektorom.

- U narednom periodu pokrećemo sve raspoložive mehanizme djelovanja, uključujući regionalnu saradnju i punu transparentnost prema javnosti. Odustajemo od zatvorenih sastanaka bez rezultata – javnost će biti informisana o svim opstrukcijama, uključujući odgovornost institucija i pojedinaca. Izvršićemo detaljnu analizu rada svih nadležnih organa – od Uprave za indirektno oporezivanje, preko ministarstava i komisija, do entitetskih i kantonalnih nivoa – uz prezentaciju mjerljivih i vidljivih rezultata (ili njihovog izostanka) - kaže se u saopćenju.

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine upozorava da nijedan od ključnih zahtjeva sektora nije riješen, uprkos brojnim obećanjima nadležnih institucija.

Konzorcijum je ostavio dovoljno vremena i pokazao strpljenje, uvažavajući složenost unutrašnjih procesa i očekujući razumijevanje za probleme sektora. Međutim, danas je jasno da izostaju konkretni rezultati — kako na unutrašnjem planu, tako i u pogledu međunarodnog kredibiliteta i zaštite domaćih prevoznika.

Vozači godišnje gube i do 205 sati na čekanjima, troškovi rastu, a sistem ostaje administrativno neefikasan. Istovremeno, nije održan nijedan zajednički sastanak Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada o problemima transportnog sektora.

Pozivaju na hitno usaglašavanje i donošenje konkretnih mjera.

- Bez unutrašnjih rješenja nema kredibiliteta prema Evropskoj uniji niti zaštite domaćih prevoznika. Zahtijevamo jasan status profesionalnih vozača u EU, nesmetano obavljanje međunarodnog transporta i ukidanje zabrana ulaska. Poruka sektora je jasna: nećemo prihvatiti da administracija pobijedi realni sektor. U narednom periodu pokrećemo sve mehanizme javnog i institucionalnog djelovanja, uz punu transparentnost prema javnosti. Ukoliko izostanu konkretni rezultati, bićemo primorani da zajedno sa kolegama iz Evropske unije, u skladu sa važećim standardima i principima profesionalne solidarnosti, pokrenemo koordinisane aktivnosti od 01.09. s ciljem zaštite prava na rad i opstanka sektora- poručuju iz Konzorcijuma.

Dodaju da će Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine nastaviti odlučno da zastupa interese sektora, sa jasnim ciljem: rasterećenje poslovanja, očuvanje domaćih kompanija i održivost logističkog sistema Bosne i Hercegovine.