Lista esencijalnih lijekova čeka objavljivanje u službenim glasnicima u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je ranije ove godine Listu esencijalnih lijekova u Bosni i Hercegovini, a primjena će početi nakon što bude objavljena u službenim glasnicima u BiH.

Kako je kazala direktorica Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Nataša Grubiša, ta lista esencijalnih lijekova sadrži minimum lijekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i minimum lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Predstavlja najmanji zajednički sadržalac, odnosno minimum lijekova koji je u sistemu zdravstvene zaštite dostupan građanima Bosne i Hercegovine.

- Sastoji se od liste lijekova koji se koriste/izdaju u zdravstvenim ustanovama, liste lijekova koji se koriste u zdravstvenim ustanovama koje se bave liječenjem onkoloških/hematoloških pacijenata te liste vakcina koje se koriste u zdravstvenim ustanovama zaduženim za imunizaciju stanovništva - kazala je za Fenu.

Precizira da su fondovi zdravstvenih osiguranja u Bosni i Hercegovini u obavezi da osiguranicima obezbjede lijekove koji su na Listi esencijalnih lijekova.

- Međutim, spomenuti fondovi mogu obezbijediti svojim zdravstvenim osiguranicima i šire liste lijekova, ako raspolažu finansijskim (i drugim potrebnim) sredstvima i to su tzv. fondovske liste lijekova ili pozitivne liste lijekova, odnosno liste lijekova koji se zdravstvenim osiguranicima obezbjeđuju/finansiraju od odgovarajućeg fonda zdravstvenog osiguranja, a u okviru paketa zdravstvenog osiguranja - naglasila je.

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima u poglavlju „Dostupnosti lijekova“, definiše Listu esencijalnih lijekova, kao i način utvrđivanja i donošenja te liste. Lista esencijalnih lijekova donosi se u cilju omogućavanja osnovne zdravstvene zaštite stanovništva. Zakon nalaže, proizvođačima lijekova i pravnim licima koja obavljaju promet na veliko lijekovima, da u cilju što bolje dostupnosti lijekova stalno imaju na raspolaganju utvrđene količine esencijalnih lijekova (lijekova sa Liste esencijalnih lijekova).

Bosna i Hercegovina dobila je 23. marta ove godine Listu esencijalnih lijekova, prvu nakon gotovo 18 godina od stupanja na snagu Zakona. Nastala je kao rezultat rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, a uz saglasnost entitetskih ministarstava nadležnih za poslove zdravlja i Odjela za zdravstvo Brčko Distrika i kao takva predstavlja veliki pomak u radu Agencije, a sve u cilju jednake dostupnosti lijekova svim građanima BiH.