Svi visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini: Karlos Vestendorp, Španac koji je preuzeo BiH

Kada je Karlos Vestendorp (Carlos Westendorp) sredinom 1997. godine stigao u Bosnu i Hercegovinu, zatekao je državu koja je formalno postojala, ali suštinski nije funkcionisala. Dejtonski sporazum jeste zaustavio rat, ali nije stvorio politički sistem sposoban da sam sebe održava. Institucije su bile paralizirane, nacionalne elite fokusirane na očuvanje ratnih pozicija, a međunarodna zajednica frustrirana sporim tempom implementacije mira.

U takvoj atmosferi, Bosna i Hercegovina nije bila država u punom smislu te riječi, nego prostor pod međunarodnim nadzorom, s krhkim institucijama koje su više ličile na kulise nego na stvarne centre odlučivanja. Parlament je postojao, ali nije donosio ključne odluke. Vijeće ministara je formalno radilo, ali bez stvarnog kapaciteta da upravlja procesima. Entiteti su funkcionisali kao gotovo zasebni politički sistemi, često u otvorenom sukobu jedan s drugim.

Vestendorp je, dakle, došao u zemlju u kojoj je politički proces bio zarobljen između formalnog suvereniteta i stvarne nefunkcionalnosti. I upravo u tom raskoraku između forme i sadržaja treba tražiti logiku njegovih poteza.

Alat promjene

U takvom kontekstu, Vestendorp nije bio samo diplomata – bio je alat promjene. I to ne bilo kakve, nego one koja će redefinisati samu prirodu političkog sistema u Bosni i Hercegovini.

Prelomni trenutak njegovog mandata dogodio se na Bonskoj konferenciji 1997., sastanku Vijeća za implementaciju mira (PIC), gdje su visokom predstavniku dodijeljene tzv. bonske ovlasti. Te ovlasti dale su mu pravo da nameće zakone, donosi obavezujuće odluke i smjenjuje izabrane zvaničnike koji „krše Dejtonski sporazum“ ili opstruiraju njegovu provedbu.

Bio je to trenutak kada je OHR iz koordinacijskog tijela prerastao u instituciju s izvršnom moći kakvu nema nijedan domaći organ vlasti. Drugim riječima, Bosna i Hercegovina je dobila svojevrsnog „supervizora države“ – političkog aktera koji nije izabran na izborima, ali ima moć veću od svih izabranih zajedno.

Vestendorp je tu moć iskoristio bez oklijevanja. Njegova filozofija bila je jednostavna: ako sistem ne funkcioniše, mora se natjerati da funkcioniše. A ako politički akteri blokiraju proces, moraju se ukloniti ili zaobići.

Ovakav pristup bio je u potpunoj suprotnosti s liberalno-demokratskim idealima koje je Zapad nominalno promovirao. Ali istovremeno, bio je i pragmatičan odgovor na realnost Bosne i Hercegovine krajem devedesetih.

Jer, bez intervencije – nije bilo napretka.

Nametanje države odozgo

Jedan od njegovih prvih velikih poteza bilo je nametanje državnih simbola. Nakon višemjesečnih neuspjelih pregovora domaćih političkih aktera, odlučio je da Bosna i Hercegovina mora dobiti zastavu i himnu – sa ili bez njihovog pristanka.

Tako je 1998. godine uvedena sadašnja zastava BiH, dizajnirana pod okriljem međunarodne zajednice, dok je himna usvojena bez teksta, kao kompromis koji nikoga ne vrijeđa – ali i ne inspiriše.

Ove odluke bile su simbolične, ali su nosile duboku političku poruku: ako se domaći akteri ne mogu dogovoriti, visoki predstavnik će to učiniti umjesto njih.

Time je praktično uveden model „državotvornosti odozgo“. Umjesto da država nastaje kroz politički konsenzus, ona je konstruisana kroz međunarodne odluke.

To je možda bilo nužno u tom trenutku – ali je imalo dugoročne posljedice.

Jer država koju ne stvaraju njeni građani i politički akteri, nego međunarodni birokrati, uvijek nosi dozu vještačnosti. Ona funkcioniše – ali ne živi.

Dodik kao miljenik

Mnogo konkretniji i kontroverzniji bio je njegov pristup političkim kadrovima. Tokom svog mandata, Vestendorp je smijenio više desetina zvaničnika na različitim nivoima vlasti.

Najpoznatiji slučaj bio je uklanjanje predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašena 1999. godine. Poplašen je izabran na demokratskim izborima, ali je odbio imenovati Milorada Dodika, tadašnjeg miljenika Zapada, za mandatara vlade.

Vestendorpova reakcija bila je brza i odlučna – smijenio je predsjednika.