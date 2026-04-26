Svi visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini: Karlos Vestendorp, Španac koji je preuzeo BiH

Kada je Karlos Vestendorp (Carlos Westendorp) sredinom 1997. godine stigao u Bosnu i Hercegovinu, zatekao je državu koja je formalno postojala, ali suštinski nije funkcionisala. Dejtonski sporazum jeste zaustavio rat, ali nije stvorio politički sistem sposoban da sam sebe održava. Institucije su bile paralizirane, nacionalne elite fokusirane na očuvanje ratnih pozicija, a međunarodna zajednica frustrirana sporim tempom implementacije mira.
U takvoj atmosferi, Bosna i Hercegovina nije bila država u punom smislu te riječi, nego prostor pod međunarodnim nadzorom, s krhkim institucijama koje su više ličile na kulise nego na stvarne centre odlučivanja. Parlament je postojao, ali nije donosio ključne odluke. Vijeće ministara je formalno radilo, ali bez stvarnog kapaciteta da upravlja procesima. Entiteti su funkcionisali kao gotovo zasebni politički sistemi, često u otvorenom sukobu jedan s drugim.
Vestendorp je, dakle, došao u zemlju u kojoj je politički proces bio zarobljen između formalnog suvereniteta i stvarne nefunkcionalnosti. I upravo u tom raskoraku između forme i sadržaja treba tražiti logiku njegovih poteza.
Alat promjene
U takvom kontekstu, Vestendorp nije bio samo diplomata – bio je alat promjene. I to ne bilo kakve, nego one koja će redefinisati samu prirodu političkog sistema u Bosni i Hercegovini.
Prelomni trenutak njegovog mandata dogodio se na Bonskoj konferenciji 1997., sastanku Vijeća za implementaciju mira (PIC), gdje su visokom predstavniku dodijeljene tzv. bonske ovlasti. Te ovlasti dale su mu pravo da nameće zakone, donosi obavezujuće odluke i smjenjuje izabrane zvaničnike koji „krše Dejtonski sporazum“ ili opstruiraju njegovu provedbu.
Bio je to trenutak kada je OHR iz koordinacijskog tijela prerastao u instituciju s izvršnom moći kakvu nema nijedan domaći organ vlasti. Drugim riječima, Bosna i Hercegovina je dobila svojevrsnog „supervizora države“ – političkog aktera koji nije izabran na izborima, ali ima moć veću od svih izabranih zajedno.
Vestendorp je tu moć iskoristio bez oklijevanja. Njegova filozofija bila je jednostavna: ako sistem ne funkcioniše, mora se natjerati da funkcioniše. A ako politički akteri blokiraju proces, moraju se ukloniti ili zaobići.
Ovakav pristup bio je u potpunoj suprotnosti s liberalno-demokratskim idealima koje je Zapad nominalno promovirao. Ali istovremeno, bio je i pragmatičan odgovor na realnost Bosne i Hercegovine krajem devedesetih.
Jer, bez intervencije – nije bilo napretka.
Nametanje države odozgo
Jedan od njegovih prvih velikih poteza bilo je nametanje državnih simbola. Nakon višemjesečnih neuspjelih pregovora domaćih političkih aktera, odlučio je da Bosna i Hercegovina mora dobiti zastavu i himnu – sa ili bez njihovog pristanka.
Tako je 1998. godine uvedena sadašnja zastava BiH, dizajnirana pod okriljem međunarodne zajednice, dok je himna usvojena bez teksta, kao kompromis koji nikoga ne vrijeđa – ali i ne inspiriše.
Ove odluke bile su simbolične, ali su nosile duboku političku poruku: ako se domaći akteri ne mogu dogovoriti, visoki predstavnik će to učiniti umjesto njih.
Time je praktično uveden model „državotvornosti odozgo“. Umjesto da država nastaje kroz politički konsenzus, ona je konstruisana kroz međunarodne odluke.
To je možda bilo nužno u tom trenutku – ali je imalo dugoročne posljedice.
Jer država koju ne stvaraju njeni građani i politički akteri, nego međunarodni birokrati, uvijek nosi dozu vještačnosti. Ona funkcioniše – ali ne živi.
Dodik kao miljenik
Mnogo konkretniji i kontroverzniji bio je njegov pristup političkim kadrovima. Tokom svog mandata, Vestendorp je smijenio više desetina zvaničnika na različitim nivoima vlasti.
Najpoznatiji slučaj bio je uklanjanje predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašena 1999. godine. Poplašen je izabran na demokratskim izborima, ali je odbio imenovati Milorada Dodika, tadašnjeg miljenika Zapada, za mandatara vlade.
Vestendorpova reakcija bila je brza i odlučna – smijenio je predsjednika.
Ova odluka izazvala je žestoke reakcije. Kritičari su tvrdili da je time poništena demokratska volja birača, dok su zagovornici isticali da bez takvih poteza ne bi bilo moguće deblokirati politički sistem.
U suštini, Vestendorp je uveo princip koji će dugo postati standard: demokratski legitimitet u Bosni i Hercegovini važi samo dok ne dođe u sukob s međunarodnim prioritetima.
Ovo je možda najvažniji, ali i najproblematičniji naslijeđeni obrazac.
Jer jednom kada uvedete pravilo da se izborna volja može poništiti političkom odlukom, otvarate prostor za trajnu krizu legitimiteta.
Država kroz administrativne odluke
Osim smjena, koristio je bonske ovlasti i za donošenje zakona koji su trebali ojačati funkcionalnost države.
Nametnuo je jedinstvene registarske tablice bez entitetskih oznaka, čime je omogućio slobodnije kretanje građana i smanjio etničke tenzije na cestama.
Uveo je i određene reforme u oblasti medija, uključujući regulaciju javnih emitera, s ciljem suzbijanja nacionalističke propagande.
Sve ove mjere imale su jedan zajednički cilj – izgradnju minimalno funkcionalne države.
Ali način na koji su provedene otvorio je pitanje koje će obilježiti cijelu postdejtonsku eru: može li se država graditi dekretom?
Vestendorpov odgovor bio je jasan – može, ako drugačije ne ide.
Ali historija je pokazala da takva država uvijek ostaje zavisna od onoga ko je gradi.
Početak „bonske ere“
Vestendorpov mandat često se opisuje kao početak „bonske ere“ – perioda u kojem su visoki predstavnici imali gotovo neograničenu moć.
Njegov nasljednik Volfgang Petrič (Wolfgang Petritsch) nastavio je koristiti ove ovlasti, ali s nešto više suzdržanosti. Tek će s dolaskom Pedija Ešdauna (Paddy Ashdown) ovaj model dosegnuti svoj vrhunac, s desetinama smjena i stotinama nametnutih odluka.
No, temelj svega toga postavio je upravo Vestendorp.
Njegov stil upravljanja bio je kombinacija političkog pragmatizma i institucionalne sile. Nije se previše bavio teorijskim pitanjima suvereniteta – zanimalo ga je šta funkcioniše.
A u Bosni i Hercegovini kasnih devedesetih, malo toga je funkcionisalo bez direktne intervencije.
Za jedne, to ga čini ključnim stabilizatorom poslijeratne Bosne i Hercegovine. Bez njegovih poteza, tvrde, zemlja bi ostala zarobljena u beskonačnim političkim blokadama.
Za druge, međutim, on je simbol početka dugoročnog problema – institucionalne ovisnosti o međunarodnoj zajednici. I obje strane su, na svoj način, u pravu.
Između nužnosti i problema
Vestendorp nije bio idealist. Bio je operativac. Njegov zadatak nije bio da izgradi savršenu demokratiju, nego da spriječi raspad sistema. I u tome je, barem kratkoročno, uspio. Ali cijena tog uspjeha bila je visoka. Bosna i Hercegovina je dobila funkcionalnije institucije – ali je izgubila dio političke autonomije. Dobila je stabilnost – ali i zavisnost. I možda je to suština cijele priče: Vestendorp nije riješio problem Bosne i Hercegovine. Samo ga je učinio upravljivim.
Priča o zastavi BiH
Nakon što Parlamentarna skupština BiH nije uspjela usaglasiti nijedno od predloženih rješenja, međunarodna zajednica je preuzela stvar u svoje ruke.
Vestendorp je, koristeći bonske ovlasti, nametnuo dizajn koji je trebao biti politički neutralan: plava podloga, žuti trokut i niz bijelih zvijezda.
Plava boja asocira na Evropsku uniju, dok zvijezde simboliziraju kontinuitet. Trokut se najčešće tumači kao referenca na geografski oblik zemlje, ali i kao simbol tri konstitutivna naroda.
Zanimljivo je da je prema originalnom rješenju nijansa plave trebala biti znatno svjetlija, bliža evropskoj zastavi, ali je na kraju usvojena tamnija verzija.
Prije ove odluke, BiH je koristila zastavu s ljiljanima, koja je bila politički neprihvatljiva za srpske i hrvatske predstavnike.
Rezultat je bio potpuni politički zastoj – koji je riješen jednim potezom međunarodne vlasti.
To je možda najbolji primjer Vestendorpove politike: gdje nema dogovora, ima odluke.
Nametnuta zastava tako je postala kompromis bez konsenzusa. I danas, više od dvije decenije kasnije, ona ostaje jedan od rijetkih državnih simbola koji nisu proizvod unutrašnjeg dogovora. Upravo zbog toga, za jedne je simbol funkcionalne države, a za druge podsjetnik na ograničeni suverenitet Bosne i Hercegovine.
Bogata karijera
Prije dolaska u Sarajevo, Vestendorp je imao bogatu međunarodnu karijeru. Bio je ministar vanjskih poslova Španije, a potom i ambasador pri Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji.
Smatran je iskusnim pregovaračem i čovjekom od povjerenja zapadnih političkih krugova, što ga je i preporučilo za jednu od najvažnijih funkcija u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Kasnije tokom karijere je postao poslanik Evropskog parlamenta, gde je služio od 1999. do 2003, i bio je ambasador Španije u SAD od 2004. do 2008
Umro je 30. marta 2026. godine. Njegova smrt zatvara jedno poglavlje – ali rasprava o njegovoj ulozi ostaje otvorena.