Dok se direktor Šenaj Avdić promotivno hvalisao, pogledajte kako izgleda srušena Skenderija

Dok se u Skenderiji jučer održavao Sajam Knjige, koji ove godine nije ostao u pamćenju kao sinonim za kulturni događaj, nego mjesto gdje se ljudi fizički i verbalno obračunavaju, sa ove dvorane je urušen krov.
Samo pukom srećom niko nije stradao i izbjegnuta je veća tragedija. Nije tajna da se najveći simbol Olimpijade već odavno raspada, a stranke Trojke nisu u stanju da urade ništa kako bi riješile ovo pitanje.
Od urušanja Ledene dvorane, što se desilo još prije deceniju i po, slušamo priče o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima i svjedočimo samo daljem srozovanju ovog arhitektonskog dostignuća.
Trojka je prije nepune dvije godine kao "velikog eksperta", iako nije bilo jasno gdje je postao ekspert, jer je riječ o potpunom anonimusu, postavila Šenaja Avdića (Naša stranka) na čelo ove institucije.
Najavljivali su se veliki projekti, a umjesto toga smo svjedočili izbacivanju zakupaca iz Privrednog grada Skenderija, istjerivanju Košarkaškog kluba Bosna u Zetru, pod izgovorom da tobože imaju dosta sadržaja, a vrhunac se desio jučer gdje je samo sreća značila izbjegavanje scenarija nadstrešnice iz Novog Sada.
U galeriji fotografija pogledajte kako danas nešto što je prije 40 godina bilo arhitektnosko čudo, a danas se potpuno raspada.