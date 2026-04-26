Dok se direktor Šenaj Avdić promotivno hvalisao, pogledajte kako izgleda srušena Skenderija

Dok se u Skenderiji jučer održavao Sajam Knjige, koji ove godine nije ostao u pamćenju kao sinonim za kulturni događaj, nego mjesto gdje se ljudi fizički i verbalno obračunavaju, sa ove dvorane je urušen krov.

Samo pukom srećom niko nije stradao i izbjegnuta je veća tragedija. Nije tajna da se najveći simbol Olimpijade već odavno raspada, a stranke Trojke nisu u stanju da urade ništa kako bi riješile ovo pitanje.

Od urušanja Ledene dvorane, što se desilo još prije deceniju i po, slušamo priče o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima i svjedočimo samo daljem srozovanju ovog arhitektonskog dostignuća.