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UBICE GRADA

Dok se direktor Šenaj Avdić promotivno hvalisao, pogledajte kako izgleda srušena Skenderija

Samo puka sreća je značila izbjegavanje scenarija nadstrešnice iz Novog Sada

Šenaj - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Sedin Spahic

26.4.2026

Dok se u Skenderiji jučer održavao Sajam Knjige, koji ove godine nije ostao u pamćenju kao sinonim za kulturni događaj, nego mjesto gdje se ljudi fizički i verbalno obračunavaju, sa ove dvorane je urušen krov.

Samo pukom srećom niko nije stradao i izbjegnuta je veća tragedija. Nije tajna da se najveći simbol Olimpijade već odavno raspada, a stranke Trojke nisu u stanju da urade ništa kako bi riješile ovo pitanje.

Od urušanja Ledene dvorane, što se desilo još prije deceniju i po, slušamo priče o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima i svjedočimo samo daljem srozovanju ovog arhitektonskog dostignuća.

Trojka je prije nepune dvije godine kao "velikog eksperta", iako nije bilo jasno gdje je postao ekspert, jer je riječ o potpunom anonimusu, postavila Šenaja Avdića (Naša stranka) na čelo ove institucije.

Najavljivali su se veliki projekti, a umjesto toga smo svjedočili izbacivanju zakupaca iz Privrednog grada Skenderija, istjerivanju Košarkaškog kluba Bosna u Zetru, pod izgovorom da tobože imaju dosta sadržaja, a vrhunac se desio jučer gdje je samo sreća značila izbjegavanje scenarija nadstrešnice iz Novog Sada.

U galeriji fotografija pogledajte kako danas nešto što je prije 40 godina bilo arhitektnosko čudo, a danas se potpuno raspada.

# SKENDERIJA
# ŠENAJ AVDIĆ
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