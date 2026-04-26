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Video / Hasan Mašić zvani Mašo, pripadnik Armije R BiH prima minimalnu penziju: "Kao da nisam bio u ratu!"

Mašo je ogorčen na sve što se dešava

Hasan Mašić Mašo. Avaz

Piše: Evelin Trako

26.4.2026

Hasan Mašić zvani Mašo iz Srebrenika jedan je od obespravljenih demobilosanih boraca. Mašo je bio pripadnik Armije R BiH.

Ali kada je stekao uslove za penziju, belaj.

Nije mu obračunato učešće u odbrani BiH od brutalne agresije.

- Kao da nikada pušku u ruke nisam uzeo - govori, između ostalog Mašo.

U videoprilogu pogledajte njegovu gorku ispovijest.

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# SREBRENIK
# HASAN MAŠIĆ
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