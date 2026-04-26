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U ISTOČNOM SARAJEVU

Ljubav jača od svega: Vjenčanje održano u bolnici nakon povrede mladenke

Medicinsko osoblje je sa velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, navodi se

Mladenci Valentina i Miroslav Prstojević - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

26.4.2026

Neobičan slučaj zabilježen je u bolnici „Srbija“ u Istočnom Sarajevu, gdje je danas organizovano vjenčanje, čime je, kako su naveli iz ove ustanove, još jednom potvrđeno da ljubav pronalazi put uprkos nepredviđenim okolnostima.

Prema saopćenju bolnice, mladenka Valentina je dan ranije zadobila povrede zbog kojih je hospitalizovana, i to neposredno uoči zakazanog vjenčanja.

S obzirom na to da nije bila u mogućnosti napustiti bolnicu, ceremonija općinskog vjenčanja organizovana je u bolničkim uslovima.

- Medicinsko osoblje je sa velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, potvrđujući još jednom da je naša misija, pored liječenja, i briga o potrebama svakog pacijenta", naveli su iz bolnice uz poruku:

- Mladencima Valentini i Miroslavu Prstojević želimo mnogo zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka".

# VJENČANJE
# ISTOČNO SARAJEVO
# LJUBAV
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