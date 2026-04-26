Adisa Žero za “Avaz”: Nacionalna biblioteka BiH pred gašenjem, radnici bez plata i osnovnih uslova

Kada je visoki predstavnik Kristijan Šmit krajem 2024. godine dao rok političarima od 60 dana da riješe pitanje finansiranja institucija kulture od državnog značaja, pojavila se nada da je došao kraj njihovim mukama.

Ipak, političari u roku od 60 dana nisu ništa uradili, a kako je istekao rok, nije bilo ni intervencije visokog predstavnika. Sve je ostalo onako kako je i bilo.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine ponovo se suočava s ozbiljnom finansijskom krizom, a zaposlenici su dovedeni na rub egzistencije zbog neisplaćenih plata i potpunog izostanka sistemskog rješenja. Iako se radi o instituciji od državnog značaja, njen status ni decenijama nakon Dejtonskog sporazuma nije riješen, što danas ima direktne posljedice na njen opstanak.

Direktorica Biblioteke Adisa Žero upozorava da problem nije nastao jučer, već da traje godinama, ali je sada kulminirao.

- Glavni uzrok finansijske krize leži u neriješenom pravno-finansijskom statusu institucije. Umjesto sistemskog finansiranja, oslonjeni smo na nesigurne grantove, što je dovelo do potpunog prekida likvidnosti – kazala je Žero za “Avaz”.

Radnici na rubu egzistencije

Situacija je dodatno pogoršana ove godine, kada sredstva za plate uopće nisu uplaćena. Trenutno se zaposlenima duguju dvije plate, uz neizmirene doprinose i osnovne troškove.

- Radnici su dovedeni na rub egzistencije dok istovremeno obavljaju poslove od državnog značaja – naglašava Žero.