Adisa Žero za “Avaz”: Nacionalna biblioteka BiH pred gašenjem, radnici bez plata i osnovnih uslova

Kada je visoki predstavnik Kristijan Šmit krajem 2024. godine dao rok političarima od 60 dana da riješe pitanje finansiranja institucija kulture od državnog značaja, pojavila se nada da je došao kraj njihovim mukama.
Ipak, političari u roku od 60 dana nisu ništa uradili, a kako je istekao rok, nije bilo ni intervencije visokog predstavnika. Sve je ostalo onako kako je i bilo.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine ponovo se suočava s ozbiljnom finansijskom krizom, a zaposlenici su dovedeni na rub egzistencije zbog neisplaćenih plata i potpunog izostanka sistemskog rješenja. Iako se radi o instituciji od državnog značaja, njen status ni decenijama nakon Dejtonskog sporazuma nije riješen, što danas ima direktne posljedice na njen opstanak.
Direktorica Biblioteke Adisa Žero upozorava da problem nije nastao jučer, već da traje godinama, ali je sada kulminirao.
- Glavni uzrok finansijske krize leži u neriješenom pravno-finansijskom statusu institucije. Umjesto sistemskog finansiranja, oslonjeni smo na nesigurne grantove, što je dovelo do potpunog prekida likvidnosti – kazala je Žero za “Avaz”.
Radnici na rubu egzistencije
Situacija je dodatno pogoršana ove godine, kada sredstva za plate uopće nisu uplaćena. Trenutno se zaposlenima duguju dvije plate, uz neizmirene doprinose i osnovne troškove.
- Radnici su dovedeni na rub egzistencije dok istovremeno obavljaju poslove od državnog značaja – naglašava Žero.
Sličnu sliku potvrđuju i uposlenici. Kako navodi jedan od njih, posljednja plata isplaćena je za januar, a svakodnevni život postaje sve teži.
- Banke već kontaktiraju zbog kredita, a postavlja se i pitanje zdravstvenog osiguranja. Neizvjesnost je sve veća i bojimo se koliko ćemo još moći izdržati” – kaže uposlenik Biblioteke Aldin Huskić.
Sistemski problem bez odgovora
Odgovornost za ovakvo stanje, ističe direktorica, leži prvenstveno na institucijama vlasti koje godinama ne rješavaju status Biblioteke.
- Problem je sistemske prirode – državni budžetski sistem nije prepoznao instituciju kao stalnog korisnika – pojašnjava Žero.
Iako uprava kontinuirano upućuje apel prema Vijeću ministara BiH, Federalnoj vladi i Kantonu Sarajevo, konkretni rezultati izostaju. Sredstva koja se povremeno odobre, kako kaže, služe samo za privremeno “gašenje požara”.
Nezadovoljstvo i mogući protesti
Među zaposlenima vlada sve veće nezadovoljstvo i osjećaj nesigurnosti. Iako i dalje profesionalno obavljaju svoj posao, sve su glasnije najave radikalnijih poteza.
- Ukoliko se situacija uskoro ne promijeni, sve opcije su otvorene, uključujući proteste i obustavu rada – upozorava Huskić.
Dodaje da, uprkos svemu, Biblioteka i dalje funkcioniše u punom kapacitetu, pružajući osnovne usluge korisnicima, organizujući događaje i učestvujući na Sajmu knjiga u Sarajevu.
Budućnost pod znakom pitanja
Bez trajnog rješenja, sudbina ove institucije je krajnje neizvjesna. Žero upozorava da posljedice njenog eventualnog gašenja ne bi bile samo simbolične.
- Ako Biblioteka prestane s radom, izdavaštvo u cijeloj BiH staje, a naučno-istraživački rad biva ozbiljno ugrožen – ističe ona.
Zbog toga smatra da je krajnje vrijeme da se Biblioteka prestane posmatrati kao trošak, a počne kao temelj znanja i kulture države.
Odlazak kadra i dodatni problemi
Osim finansijske krize, Biblioteka se suočava i s odlaskom stručnog kadra, jer mladi obrazovani ljudi ne vide perspektivu u instituciji bez sigurnih primanja.
Dodatni problem predstavlja i neriješeno pitanje prostora. Trenutni uslovi rada su, kako navode iz Biblioteke, neadekvatni za čuvanje vrijedne građe, dok pitanje povratka u Vijećnicu i dalje ostaje otvoreno.
- Nedopustivo je da se jedna od najvažnijih kulturnih institucija tretira kao podstanar – poručuju iz Biblioteke.
Bez sistemskog rješenja nema opstanka
Ključno rješenje, kako ističu i uprava i zaposlenici, jeste donošenje zakona na državnom nivou kojim bi se trajno uredio pravni i finansijski status institucije.
Bez toga, upozoravaju, opstanak Biblioteke dugoročno nije moguć.
U suprotnom, Bosna i Hercegovina bi mogla ostati bez jedne od svojih najvažnijih kulturnih institucija – ne zbog nedostatka značaja, već zbog nedostatka političke volje da se taj značaj prepozna i zaštiti.