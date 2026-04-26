Otvoren obnovljeni kompleks Dugalića džamije u Nevesinju - Svjedok historije, vjere i dijaloga

U prisustvu posjetilaca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine danas je u Nevesinju otvoren obnovljeni kompleks Dugalića džamije i sahat-kule. Svečanost je održana u okviru manifestacije "Dani vakufa", a obnovljeni kompleks je nacionalni spomenik od izuzetnog značaja za kulturnu i vjersku baštinu Bosne i Hercegovine.

- Ovo je radostan dan i povod za sve nas, za cijelu zajednicu. Ovome je prethodio veliki trud s ciljem ostavljanja vakufskih dobara narednim generacija. Namjera je da ih ostavimo u još boljem stanju, u odnosu na ono kako smo ih zatekli - poručio je, tom prilikom, zamjenik reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prof. dr. Enes-ef. Ljevaković.

Napomenuo je da manifestacija "Dani vakufa" ukazuje na plemenite motive i ciljeve bosanskohercegovačkih dobrotvora i vakifa, koji su brojna dobra ostavljali širom Bosne i Hercegovine.

Kamen temeljac

U kontekstu govora o Dugalića džamiji posebno pohvalnom je istakao primjer podrške pravoslavne crkve i lokalne vlasti, kao i činjenicu da je proces obnove protekao u relaksiranoj i poticajnoj atmosferi.

– Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj su različitosti Božiji dar, ali i svojevrsna kušnja kako ćemo se odnositi prema čovjeku kao Božijem stvorenju - napomenuo je dr. Ljevaković.

Obnova Dugalića džamije započela je nakon potpisivanja sporazuma s Vakufskom direkcijom, 2019. godine. Kamen temeljac položen je 31. maja 2022., a radovi su zvanično počeli 7. aprila 2023. godine. Izvođač radova je turska firma Bilsa İnşaat, u saradnji s domaćim firmama Građevina Fajić i Delta Z Mostar kao podizvođačima.

– Osnovnom zadaćom smatramo čuvanje i obnovu vakufskih zdanja koja su nam ostavili naši preci. Ova džamija je jedan od značajnijih objekata iz osmanskog perioda, svjedoči kulturnom i vjerskom identitetu ovog kraja - rekao je generalni direktor Generalne direkcije vakufa Republike Turske Sinan Aksu.

Ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovin Emin Akseki je podsjetio na jednu od važnih funkcija vjerskih objekata; susrete i širenje poruke mira.

- Vjerujem da je današnji čin poruka da svi građani Bosne i Hercegovine mogu živjeti zajedno, kako su nekada živjeli. Naš najveći cilj je dijalog, dogovor te suživot u miru i bratstvu svih naroda ovdje - kazao je ambasador Akseki.

Tokom retrospektivnog osvrta na proces obnove istaknut je doprinos prethodnog direktora Vakufske direkcije hafiza dr. Senaida Zajimovića, a prigodno se obratio aktuelni direktor Huso Salihović.

- Ovo nije samo čin vraćanja u funkciju jednog vjerskog objekta i nacionalnog spomenika, već i čin vraćanja identiteta, života i dostojanstva u ovaj grad. Džamija je bila porušena, a njenom ponovnom gradnjom šalje se poruka o važnosti čuvanja kulturnog i historijskog naslijeđa, kao i poruka o ustrajnosti ljudi da obnove ono što ima trajnu vrijednost - naglasio je Salihović.

Uz vjersku i historijsku dimenziju obnova tog kompleksa, što je naglašeno i na svečanosti otvorenja, sugeriše na važnost jačanja društvenih odnosa.

- Neuništivo je ono što je sazdano u ime Božije, na plemenitoj vjeri u Boga, da služi ljudima u ispravnom orijentaciji i usmjerenju prema Svevišnjem. Ova džamija je mjesto sedžde i ibadeta - poručio je mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović.

Također je, u obraćanju, predstavio historijat te džamije, od Velijudina Bakrača koji je sagradio, Hadže Dugalića koji je 1875. godine obnovio, do recentnih primjera podrške i saradnje različitih vjerskih zajednica.

Obratili su se i predstavnici Srpske pravoslavne crkve i lokalnih vlasti, a istaknut je ranije spomenuti primjer otvorenih vrata i dobre volje.

- Zahvalan sam Bogu zbog toga što imam ovakvog muftiju, s kojim mogu popričati i razmijeniti iskrene riječi. Ljudi su najveća tajna i najveća vrijednost na svijetu, zbog čega je i naša današnja poruka usmjerena na čuvanje ljudskog dostojanstva - poručio je mitropolit Zahumsko-hercegovački i stonsko-primorski Dimitrije.

Povezivanje među narodima

Današnji program, kako je naglasio općinski načelnik Milenko Avdalović podsjeća obavezu povezivanje među narodima, vjerama i ljudima.

- Dijalog crkve i Dugalića džamije tumačim kao susret civilizacija na Balkanu i kao činjenicu da vjerski objekti služe vjeri, približavanju ljudi, humanijim odnosima i jačanju povjerenja - istakao je načelnik Avdalović.

Brojni posjetioci današnji dan doživljavaju kao povod vrijedan dolaska svečanosti i radosti.

- Ovo je nešto posebno, obnoviti džamiju koja je toliko godina bila van funkcije. Kao što vidite, ovdje su crkva i džamija jedna uz drugu. To je jedan vid uzajamnog razumijevanja, što bi trebalo mnogo značiti za budućnost i napredak ove države - rekao je džematlija Hamid Mutilović.

- U okviru programa dodijeljene su zahvalnice, institucijama i pojedincima, koji su doprinijeli procesu obnove tog kompleksa. Program je dodatno upotpunjen nastupom Hora Karađoz-begove medrese, dok je dovu proučio Šefko-ef. Tinjak - javlja MINA.