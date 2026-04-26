Gest koji vraća vjeru u ljude: Sarajevski policajac oduševio mališane nesvakidašnjim potezom

Policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo, Amin Efendić, pokazao je ljudsko lice uniforme i gestom koja je oduševila prolaznike uljepšao dan najmlađim sugrađanima. Kada je ugledao grupu djece koja su s divljenjem posmatrala policijske motocikle, Efendić nije nastavio vožnju. Umjesto toga, odlučio je stati, pozdraviti mališane i pretvoriti njihovu svakodnevnu šetnju u uspomenu koju će dugo prepričavati.

Uz dozvolu i nadzor policajca, djeca su imala priliku sjesti na policijski motocikl. Za prisutne roditelje i prolaznike, ovo je bio prizor koji vraća vjeru u policijsku profesiju i pokazuje da su upravo ovakve, naizgled male geste, one koje grade povjerenje i grade mostove između službenika i građana.

Dokaz je ovo da uniforma ne služi samo za provođenje zakona, već i da bude simbol sigurnosti i prijateljstva u zajednici.