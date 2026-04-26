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Gest koji vraća vjeru u ljude: Sarajevski policajac oduševio mališane nesvakidašnjim potezom

Policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo, Amin Efendić, postao je heroj dana nakon što je zaustavio patrolu kako bi usrećio grupu djece

Policijac Efendić. Avaz

A. Hajradinović

26.4.2026

Jedan trenutak zabilježen na sarajevskim ulicama podsjetio nas je na važnost jednostavne ljudske dobrote.

Policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo, Amin Efendić, pokazao je ljudsko lice uniforme i gestom koja je oduševila prolaznike uljepšao dan najmlađim sugrađanima. Kada je ugledao grupu djece koja su s divljenjem posmatrala policijske motocikle, Efendić nije nastavio vožnju. Umjesto toga, odlučio je stati, pozdraviti mališane i pretvoriti njihovu svakodnevnu šetnju u uspomenu koju će dugo prepričavati.

Uz dozvolu i nadzor policajca, djeca su imala priliku sjesti na policijski motocikl. Za prisutne roditelje i prolaznike, ovo je bio prizor koji vraća vjeru u policijsku profesiju i pokazuje da su upravo ovakve, naizgled male geste, one koje grade povjerenje i grade mostove između službenika i građana.

Dokaz je ovo da uniforma ne služi samo za provođenje zakona, već i da bude simbol sigurnosti i prijateljstva u zajednici.

# SARAJEVO
# AMIN EFENDIĆ
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